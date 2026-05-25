«مالية الشارقة» تنظّم ملتقى إعداد الموازنة العامة لعام 2027

نظّمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، ملتقى إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2027، بالتعاون مع مركز التدريب المالي التابع للدائرة، وفريق عمل الملتقى المالي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي، وتعزيز كفاءة إعداد الموازنات وفق أفضل الممارسات المالية والتخطيطية المعتمدة، بما يدعم توجهات حكومة الشارقة نحو تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

شهد الملتقى حضور ممثلي الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، حيث تضمّن سلسلة من الجلسات التخصصية والمحاور الفنية، التي ركّزت على تطوير آليات إعداد الموازنات الحكومية، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية للجهات الحكومية استعداداً لإعداد مشروع الموازنة للعام المالي 2027.

واستعرض مركز التدريب المالي، خلال الملتقى، الخطة التدريبية المالية للعام 2026، والتي تهدف إلى تطوير الكفاءات المالية الحكومية، وتعزيز مهارات الموظفين العاملين في مجالات الموازنة والتخطيط المالي، عبر برامج ودورات تدريبية متخصّصة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير القدرات الفنية والمعرفية في القطاع المالي الحكومي.

وتضمّن الملتقى شرحاً موسعاً للتعليمات والتوجيهات والإرشادات المحدّثة الخاصة بمشروع إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2027، إلى جانب استعراض الأُسس والمعايير المتعلقة بإعداد مختلف أبواب الموازنة، بما يشمل الرواتب والأجور، والمصاريف التشغيلية، والمصاريف الرأسمالية، وآليات تقدير الإيرادات، وإعداد المخرجات واتفاقيات الأداء وغيرها.

وقدّم محاور الملتقى من دائرة المالية المركزية بالشارقة كل من مروة السويدي مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي، ونور شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والرأسمالية، وميثاء عيلان رئيس شعبة موازنة الإدارة الحكومية، ومريم بن هده، محلّل موازنة، وشيماء العمودي، محلّل موازنة، وعزة السويدي مساعد محلّل موازنة، حيث استعرضوا أبرز الجوانب الفنية والتطبيقية المرتبطة بإعداد الموازنة الحكومية وآليات تطويرها وفق أحدث المنهجيات المالية المعتمدة.

وأكد ناصر كشواني، مدير مركز التدريب المالي، أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار حرص الدائرة على تطوير منظومة إعداد الموازنات الحكومية، وتعزيز التكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في الشارقة، بما يسهم في بناء موازنات أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

وأشار إلى حرص دائرة المالية المركزية بالشارقة على مواصلة تطوير أدوات التخطيط المالي الحكومي، وتمكين الجهات الحكومية من إعداد موازنات دقيقة تستند إلى أُسس ومعايير مالية شاملة، بما يعزّز كفاءة الإنفاق الحكومي ويرفع من جاهزية الجهات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتنموية.

وأوضح أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، وتوحيد المفاهيم والإجراءات المرتبطة بإعداد الموازنة الحكومية، بما يواكب تطلعات حكومة الشارقة نحو التميز المؤسسي والاستدامة المالية.

من جانبها، أشارت مروة السويدي، إلى أن الملتقى يشكّل محطة مهمة لتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لإعداد مشروع الموازنة العامة وفق منهجية مالية متكاملة، مؤكدةً أن المحاور المطروحة ركّزت على تطوير فهم الجهات الحكومية للتعليمات والإجراءات المحدثة، بما يسهم في إعداد موازنات أكثر دقة ومرونة وكفاءة.

وقالت إن الملتقى يهدف إلى تعزيز المعرفة الفنية لدى المختصين في الجهات الحكومية، وتقديم الإرشادات العملية المرتبطة بمراحل إعداد الموازنة وآليات التخطيط المالي، بما يدعم توحيد الإجراءات ورفع جودة المخرجات المالية، ويسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية.

وناقش المشاركون خلال الملتقى أبرز الممارسات المتعلقة بإعداد المخرجات ومؤشرات الأداء، وأهمية ربط الموازنات بالأهداف الاستراتيجية والنتائج الحكومية المستهدفة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وركّز الملتقى على أهمية التخطيط المالي الدقيق، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الحكومية، وترسيخ ثقافة ترشيد الإنفاق، من خلال إعداد تقديرات مالية واقعية ومدروسة تدعم استدامة الموارد وتحقيق المستهدفات الحكومية بكفاءة وفاعلية.

