الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

دبي تستضيف قمة «افتراضية» لاستشراف آفاق الانتعاش السياحي في الإمارات

25 مايو 2026 16:37

دبي (الاتحاد)
تنظّم مجموعة «إيليفيت وورلد» العالمية للسفر والسياحة، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، قمة سياحية «افتراضية» في الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2026، بمشاركة أكثر من 250 من كبار قادة وشركاء القطاع، والفنادق، ووكلاء السفر، ومنظمي الرحلات حول العالم.
وستتم استضافة جميع شركاء الفنادق والوجهات من المقر الرئيسي لشركة «إيليفيت وورلد» في دبي، والذي سيمثّل المركز الرئيسي للحدث، في حين يشارك المشترون الدوليون افتراضياً من مختلف أنحاء العالم.
وتهدف القمة، التي يقتصر الحضور فيها على المشاركين المسجلين فقط، إلى استشراف آفاق القطاع السياحي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وبحث الاستعداد والجهوزية الكاملة لاقتناص فرص الانتعاش القوي المتوقع للنشاط السياحي خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وتأتي هذه القمة لصياغةً خريطة طريق جديدة نحو الانتعاش، وترسيخاً للثقة العالمية في قدرة القطاع على التعافي السريع واستعادة الزخم الحقيقي، وتأكيداً للجاهزية الكاملة لاستقبال العالم والاستعداد لاقتناص الحصة الأكبر من التدفقات السياحية العالمية.
ووفق المنظمين، تضم قائمة المشاركين نخبة من أبرز شركاء الوجهات السياحية والهيئات الحكومية والخاصة، وفي مقدمتهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وميرال، ومنتجع وين جزيرة المرجان.
وقال سمير حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة «إيليفيت وورلد»، إننا قررنا إطلاق هذا الحدث لتزويد الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية بفرصة فريدة للتواصل والتخطيط ومناقشة الفرص الواعدة وتبادل الأفكار من أجل بناء مستقبل أفضل للقطاع.
 

سياحة دبي
