الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

%6 نمو اقتصاد سنغافورة مدفوعاً بالطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

26 مايو 2026 02:00

سنغافورة (وام)

نما اقتصاد سنغافورة بنسبة 6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري،، مدفوعاً بارتفاع كبير في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.
وشهدت سنغافورة التي تُعد مركزاً رئيسياً للإلكترونيات، زيادة ملحوظة في إنتاج رقائق الذاكرة ومكونات الخوادم الأساسية لمراكز البيانات التي تدعم أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت وزارة التجارة السنغافورية في بيان، أنها ستبقي على توقعاتها بنمو الاقتصاد بنسبة تراوح بين 2.0% و4.0% في عام 2026.
وجاء نمو الربع الأول الذي يمثّل امتداداً للنمو بنسبة 5.7% في الربع الأخير من عام 2025، مدفوعاً أيضاً بالأداء القوي لقطاعات تجارة الجملة والتصنيع والتمويل والتأمين، بحسب بيان الوزارة. وأكدت الوزارة أن الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ظل قوياً، ومن المتوقع أن يستمر في دعم نمو الاقتصادات الإقليمية طوال العام.

