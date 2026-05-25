40 مليار درهم رصيد «المركزي» من الذهب بنهاية مارس 2026

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة %45.86 خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي، تُعادل نحو 12.58 مليار درهم، ليبلغ 40 مليار درهم، مقابل 27.42 مليار درهم في نهاية مارس 2025، مؤكدةً أن رصيد الذهب ارتفع بنسبة %5.5 خلال الربع الأول من العام الحالي، وبما يعادل 2.1 مليار درهم، وذلك مقابل 37.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025.



بنوك أبوظبي

إلى ذلك، كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن شهر مارس الماضي نمو أصول بنوك أبوظبي بنسبة 20.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.725 تريليون درهم، مقابل نحو 2.257 تريليون درهم في نهاية مارس 2025، بزيادة تعادل نحو 468 مليار درهم.

ونمت أصول بنوك أبوظبي بنسبة 5.9% خلال الربع الأول من عام 2026 وبنحو 93 مليار درهم، حيث كانت قد سجّلت 2.572 تريليون درهم في نهاية عام 2025.

ووفق بيانات المصرف المركزي ضمن تقرير المؤشرات المصرفية بحسب الإمارة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي 1.248 تريليون درهم في مارس الماضي، مقابل نحو 1.053 تريليون درهم في مارس من العام 2025، بزيادة تعادل نحو 194.5 مليار درهم وبنسبة نمو 18.5% على أساس سنوي.

وأكدت أن الائتمان المقدم من بنوك أبوظبي ارتفع بنسبة 4.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، تعادل 49.9 مليار درهم، ليصل إلى 1.248 تريليون درهم، مقارنة بـ 1.198 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2025، لافتة إلى أن إجمالي الائتمان الذي قدّمته بنوك أبوظبي (للقطاع الخاص) زاد خلال شهر مارس الماضي بنسبة 8.4% على أساس سنوي، تعادل 52.1 مليون درهم، ليصل إلى 671.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 619.8 مليار درهم في مارس 2025، فيما زاد الائتمان الذي قدّمته بنوك أبوظبي للقطاع الخاص بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث كان قد سجّل 655.4 مليار درهم في ديسمبر 2025، ما يمثّل زيادة بنحو 16.5 مليون درهم.



استثمارات

وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات بنوك أبوظبي زادت بنحو 60.9 مليار درهم وبنسبة 15.3% على أساس سنوي لتبلغ 459.7 مليار درهم في مارس الماضي، مقابل 398.8 مليار درهم في مارس 2025. وذكرت أن استثمارات بنوك أبوظبي زادت بنسبة 6.2% أو بنحو 26.9 مليار درهم، خلال الربع الأول من عام 2026 لتصل إلى 459.7 مليار درهم في مارس الماضي، مقارنة مع 432.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025.

وأشارت البيانات إلى أن ودائع بنوك أبوظبي نمت بنسبة 17.8% خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي، وبمقدار 236.1 مليار درهم لتقارب 1.565 تريليون درهم نهاية مارس الماضي، مقارنة مع 1.329 تريليون درهم في مارس 2025، موضحة أن بنوك أبوظبي سجّلت زيادة في ودائعها بنسبة 6.1% منذ نهاية العام الماضي، تعادل 90.3 مليار درهم، لتصل إلى 1.565 تريليون درهم، مقارنة بـ 1.475 تريليون درهم، بنهاية ديسمبر 2025.