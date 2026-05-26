المؤشر نيكي يتراجع عن ذروة قياسية

تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء مبتعداً عن أعلى مستوى قياسي سجله في الجلسة ​السابقة مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح وتأثر المعنويات بارتفاع أسعار النفط.

وانخفض المؤشر نيكي 0.3 بالمئة إلى 64937.89 ⁠نقطة بحلول الساعة 0151 بتوقيت جرينتش. وتراجع المؤشر ​توبكس الأوسع نطاقاً 0.08 بالمئة إلى 3945.64 ​نقطة.

وكان ‌المؤشر نيكي 225 قفز ⁠2.87 ​بالمئة ليغلق عند 65158.19 نقطة أمس الاثنين بفضل حالة من التفاؤل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وحقق المؤشر مكاسب بلغت 8.95 بالمئة خلال الجلسات ‌الثلاث الماضية، مسجلاً أكبر مكاسب له في ‌ثلاثة أيام منذ أكثر من ست سنوات.