تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية

واصل ⁠الدولار تراجعه أمام العملات الرئيسية اليوم في طريقه لإنهاء الأسبوع على انخفاض.

وبلغ اليورو 1.1653 دولار ‌مرتفعا 0.03 بالمئة حتى الآن في التعاملات الآسيوية، في حين ⁠لم يطرأ تغير يذكر على ​الجنيه

الإسترليني مستقرا عند 1.3445 دولار. وسجل ⁠الدولار الأسترالي 0.7164 دولار وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5946 ⁠دولار قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس ⁠أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، تغير يذكر مستقرا عند 98.997 بعد انخفاضه 0.2

بالمئة أمس الخميس. ويتجه الآن ⁠لإنهاء مكاسب دامت ​أسبوعين مختتما تعاملات الأسبوع على تراجع ⁠نسبته 0.3 بالمئة.

وارتفع الين إلى 159.27 مقابل الدولار مع تراجع العملة الأميركية.