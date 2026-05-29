الإمارات تعزّز مرونتها الاقتصادية باستثمارات ومشاريع نوعية

رشا طبيلة (أبوظبي)

رسّخت دولة الإمارات مرونتها الاقتصادية عبر مواصلة إطلاق الاستثمارات والمشاريع الرأسمالية النوعية، والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية مئات المليارات من الدراهم، خلال شهر مايو فقط، ما يعكس الثقة العالية في متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو، وتوفير فرص عمل جديدة وتوطين سلاسل الإمداد.

وشهد شهر مايو إطلاق العشرات من المشاريع والاستثمارات الاقتصادية الضخمة والاستراتيجية في قطاعات الطاقة والصناعة والطيران والسياحة، بما يؤكد مضي دولة الإمارات قدماً في خططها للتنويع الاقتصادي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي نفس الوقت تعزيز دورها المحوري المحلي الإقليمي والعالمي في الاقتصاد العالمي ومكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الاقتصادية والشركات والمؤسسات العالمية والسياح.

ووفقا لرصد أجرته «الاتحاد» لأبرز المشاريع والاستثمارات، التي تم الإعلان عنها خلال شهر مايو، فقد تنوّعت هذه المشاريع بين اتفاقيات اقتصادية طويلة المدى، واستحواذات استراتيجية، وشراكات استثمارية بالبُنى التحتية، وبناء مشاريع ومنشآت للطاقة في النفط والغاز المسال داخل وخارج الدولة، ومشاريع سياحية عالمية، ومراكز هندسية في قطاع الطيران، لتؤكد دولة الإمارات قدرة استثنائية على حماية طموحاتها التنموية بعيداً عن التوترات الإقليمية.

وكان لمنصة «اصنع في الإمارات 2026»، التي انطلقت في الفترة بين 4 و7 مايو، دور محوري في الاتفاقيات والاستثمارات والمشاريع الجديدة، حيث شهدت المنصة فرص مشتريات صناعية وطنية بقيمة 180 مليار درهم في مختلف القطاعات الرئيسة وشهدت توقيع أكثر من 200 اتفاقية شملت المشتريات والاستثمارات والمشاريع والتمويل وبرامج التمكين، وتضمّنت الإعلان عن استثمارات في مشاريع صناعية مختلفة بقيمة أكثر من 48 مليار درهم.



استثمارات صناعية

في قطاع الصناعة، أبرمت «تعزيز» اتفاقيات طويلة الأمد بقيمة تبلغ 104.6 مليار درهم خلال مشاركتها في منصة «اصنع في الإمارات»، لبيع وتوريد مجموعة من المواد الكيماوية الأولية تشمل الميثانول والبولي فينيل كلوريد وثنائي كلوريد الإيثيلين ومونومر كلوريد الفينيل والصودا الكاوية والملح والغاز الطبيعي، وتتراوح مدد الاتفاقيات بين خمسة و25 عاماً، وتضمن تأمين الطلب العالمي وتوفير المواد الأولية المحلية الموثوقة، ما يسهم في دعم إنتاج الكيماويات على نطاق واسع في دولة الإمارات، وترسيخ دور «تعزيز» في تطوير منظومة محلية متكاملة للصناعات الكيماوية. وتشمل هذه الصفقات اتفاقيات بيع مع «أدنوك» و«برومان» لتوريد الميثانول، و«شركة الإمارات العالمية للألومنيوم» لتوريد الصودا الكاوية، و«ميتسوبيشي» لتوريد ثنائي كلوريد الإيثيلين ومونومر كلوريد الفينيل والصودا الكاوية، و«ميتسوي وشركاه المحدودة» لتوريد ثنائي كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية، ومجموعة «سانمار» لتوريد ثنائي كلوريد الإيثيلين ومونومر كلوريد الفينيل، و«ترايكون» لتوريد البولي فينيل كلوريد وثنائي كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية، وشركة «فينمار» لتوريد مادتي ثنائي كلوريد الإيثيلين والبولي فينيل كلوريد.



استثمارات بالبنية التحتية

وأعلنت مؤخراً كل من شركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز (GIP)، التابعة لشركة بلاك روك، وشركة العماد القابضة «لِعماد»، المنصة السيادية الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي، ومجموعة «أدنوك»، وشركة «تماسيك القابضة» عن شراكة استثمارية في قطاع البنية التحتية، تستهدف استثمارات بقيمة 30 مليار دولار للاستفادة من اتساع نطاق الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة وسط آسيا، واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف الشراكة المقترحة إلى الاستثمار في فرص عالية الجودة في عدد من قطاعات البنية التحتية الرئيسية، تشمل الطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والمياه، وإدارة النفايات، وذلك استجابةً للطلب المتزايد في الأسواق المستهدفة، وتسعى هذه الشراكة إلى بناء محفظة استثمارية متنوعة، تستهدف تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد. وتشمل الشراكة أصول البنية التحتية القائمة والأصول تحت الإنشاء، بهدف تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأمد من خلال استثمارات البنية التحتية القابلة للنمو.



الغاز المُسال وطاقة الرياح

وأعلنت مبادلة للطاقة مؤخراً عن اتخاذ شركة كاتوروس قرار الاستثمار النهائي في مشروع «كومنولث للغاز المُسال»، بما يشمل الاستكمال الناجح للإغلاق المالي للمشروع بقيمة 9.75 مليار دولار، بهدف بناء منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المُسال بطاقة تصل إلى 9.5 مليون طن متري سنوياً في مقاطعة كاميرون بولاية لويزيانا الأميركية، ويمثّل قرار الاستثمار النهائي بداية أعمال الإنشاء الكاملة للمشروع الذي يُعد أحد أكثر مشاريع الغاز الطبيعي المُسال كفاءة وتنافسية من حيث التكلفة على مستوى الولايات المتحدة الأميركية، وحظيت الصفقة بإقبال كبير من المستثمرين وممولي الديون على حد سواء، إذ وصل إجمالي الالتزامات إلى 21.25 مليار دولار. واستثمرت مبادلة أيضاً 325 مليون دولار في مشروع هورنسي 3 في المملكة المتحدة لتطوير أكبر محطة طاقة رياح بحرية في العالم.



موانئ

وأعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، مؤخراً عن منحها ثلاثة عقود رئيسة لتصميم وتشييد محطة الحاويات، وتوريد رافعات إلى «موانئ نواتوم - محطة بوانت نوار» في جمهورية الكونغو، ويتم تطوير محطة الحاويات من قبل المشروع المشترك الذي تمتلك مجموعة موانئ أبوظبي فيه حصص الأغلبية مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، عبر شركتها الفرعية «سي إم إيه تيرمينالز»، وذلك بموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين في فبراير من عام 2025، وتصل قيمة العقود الممنوحة إلى نحو 735 مليون درهم «ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي»، وتعد خطوة إلى الأمام في مسيرة تطوير محطة الحاويات بموجب اتفاقية الامتياز لمدة 30 عاماً، القابلة للتمديد لمدة 20 عاماً إضافية والمبرمة مع حكومة جمهورية الكونغو.

ووقّعت أيضاً مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية للاستحواذ على شركة «إم بي إس اللوجستية»، والتي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، وذلك في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية (القيمة المؤسسية) 300 مليون درهم (ما يعادل 70 مليون يورو). ويتضمن الاستحواذ ملكية بنسبة 100% للأعمال الرئيسية للشركة، باستثناء مشاريعها المشتركة.

وتُمثّل هذه الخطوة نقلة نوعية أخرى في استراتيجية المجموعة الرامية إلى توسيع نطاق عملياتها، ومناولة أحجام أكبر من البضائع، وترسيخ حضورها على مستوى العالم.



مجتمع متكامل

وقّعت دبي الجنوب اتفاقية مع شركة ماجد الفطيم لتطوير مجتمع متكامل متعدّد الاستخدامات بقيمة 62 مليار درهم يمتد على مساحة 22 مليون قدم مربعة ويضم مجموعة من الوحدات السكنية والتجارية والمرافق.



الطلب على الطاقة

من المخطط أن يضاعف مشروع خط أنابيب «غرب–شرق 1» الجديد، السعة التصديرية لـ«أدنوك» عبر إمارة الفجيرة، حيث يجري حالياً تنفيذ المشروع المُتوقع تشغيله في عام 2027، حيث تم التوجيه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»، بتسريع إنجاز هذا المشروع العالمي المستوى مع تقدم الشركة في تنفيذ مرحلة جديدة منه للمساهمة في تلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة.

وخلال اصنع في الإمارات، أعلنت «أدنوك» عن تسريع تنفيذ خططها للنمو عبر استهداف ترسية مشاريع بقيمة 200 مليار درهم (55 مليار دولار) خلال الفترة 2026-2028، وذلك ضمن خطة الاستثمارات الرأسمالية لأدنوك لمدة خمس سنوات التي أقرها مجلس إدارة الشركة العام الماضي. وتمهّد هذه الخطوة لمرحلة جديدة تقوم فيها «أدنوك» بتنفيذ مشاريع عالمية المستوى عبر كامل سلسلة القيمة لأعمالها للمساهمة في تلبية الطلب العالمي على موارد الطاقة.



صيانة محركات

كشفت مجموعة سند المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار خلال منصة اصنع في الإمارات، عن إنشاء مركزها الجديد والمتقدم لإصلاح مكونات محركات الطائرات باستثمار استراتيجي بقيمة 480 مليون درهم (130 مليون دولار) في مجمع صناعة الطيران في منطقة العين. وتهدف «سند» من خلال هذه المنشأة إلى تعزيز حضورها في سوق صيانة محركات الطائرات وإصلاحها وعمرتها ورفع قدراتها المتخصّصة تلبيةً للطلب العالمي المتنامي على خدماتها. ويسهم هذا الاستثمار في تسريع مسار «سند» نحو أن تصبح خامس أكبر مزود لخدمات صيانة محركات الطائرات وإصلاحها وعمرتها في العالم.



سفير أبوظبي

تحتضن جزيرة ياس مشروع سفير أبوظبي، الأيقونة العالمية الجديدة للترفيه التفاعلي الغامر، حيث أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وشركة «سفير إنترتينمنت» مؤخراً عن اختيار جزيرة ياس موقعاً للمشروع، الذي تبلغ قيمة استثمارات مرحلة بنائه 1.7 مليار دولار. ويُسهم المشروع في استقطاب مزيد من السياح من أنحاء العالم، ودعم جهود التنويع الاقتصادي إلى جانب دوره في إثراء حياة أفراد المجتمع والزوّار.

ويمثل «سفير أبوظبي» أول منشأة «سفير» خارج الولايات المتحدة الأميركية، ويُقام في موقع مميز بين ياس مول وسي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، وسط مساحات خضراء غنية بالقرب من مدن ياس الترفيهية ومعالمها السياحية. ويتوقع اكتمال أعمال البناء بحلول نهاية عام 2029.



طيران

كشفت طيران الإمارات مؤخراً عن استثمار 18.7 مليار درهم لإنشاء مجمع مركزها الهندسي الجديد في منطقة دبي الجنوب الذي سيقام على مساحة تعادل 155 ملعب كرة قدم بإجمالي 1.1 مليون متر مربع، ليصبح عند اكتماله في منتصف عام 2030 الأكبر في العالم في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة من حيث الحجم، ووقعت طيران الإمارات اتفاقية تنفيذ أعمال المشروع الاستراتيجي أمس مع شركة بناء السكك الحديدية الصينية، والتي تعد إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تطوير مشاريع البنية التحتية، فيما تتولى شركة «آرتيليا» مهام الاستشارات والإشراف على المشروع.



اتفاقيات مع الهند

شهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيات في مختلف القطاعات الاقتصادية بين الإمارات والهند، منها اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة، واتفاقية التعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة النفط الهندية المحدودة بشأن توريد غاز البترول المسال، إضافة إلى مذكرة بين مجموعة G42 وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومركز تطوير الحوسبة المتقدمة بشأن إنشاء مجمع حوسبة فائقة بقدرة 8 إكسافلوب في جمهورية الهند، ومذكرة تفاهم بين شركة كوشين لبناء السفن المحدودة وشركة درايدوكس وورلد بشأن إنشاء مجمع لإصلاح السفن في فادينار.. تبادلها عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية وديباك ميتال سفير الهند لدى الدولة، ومذكرة تفاهم بين مركز التميز في مجال الملاحة البحرية وبناء السفن، وشركة كوشين لبناء السفن المحدودة وشركة درايدوكسوورلد.