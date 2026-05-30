تقرير: بطالة الشباب قد تكلّف بريطانيا 125 مليار جنيه إسترليني سنوياً

لندن (وام)



حذّر تقرير حكومي من أن بريطانيا تواجه خسائر اقتصادية قد تصل إلى 125 مليار جنيه إسترليني سنوياً نتيجة تفاقم أزمة بطالة الشباب، وذلك بعد ارتفاع عدد الشباب غير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب إلى أكثر من مليون شاب وشابة.

وقال آلان ميلبورن، الوزير السابق، مُعدّ التقرير، إن الاقتصاد البريطاني والمالية العامة يخسران مليارات الجنيهات سنوياً في ظل تنامي خطر ظهور ما وصفه بالجيل الضائع من الشباب، داعياً الحكومة إلى إعادة ضبط شاملة للسياسات المتعلقة بالتعليم، والخدمات الصحية، ونظام الرعاية الاجتماعية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية الخميس، ارتفاع عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، وغير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب إلى أكثر من مليون، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وقال ميلبورن، خلال إطلاق التقرير، إن هذه الأرقام تُمثل القضية الأكثر أهمية التي تواجه البلاد.