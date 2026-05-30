شركات السيارات تُقلص خصومات «الكهربائية» بألمانيا

فرانكفورت (وام)



قلّصت شركات صناعة السيارات في مايو الجاري الخصومات التي تقدّمها على السيارات الكهربائية في السوق الألمانية.

وجاء في التقرير الشهري لسوق السيارات الجديدة، الصادر عن مركز أبحاث السيارات الخاص (CAR)، أن ذلك يُعد نتيجة مباشرة للدعم الحكومي الذي بدأ صرفه بأثر رجعي، اعتباراً من هذا الشهر، للسيارات المسجلة خلال العام الجاري.

وقال مُعدّ الدراسة، فرديناند دودنهوفر: «يبدو أن شركات صناعة السيارات تختبر السوق»، مضيفاً أن الفجوة في أسعار الشراء الفعلية بين السيارات الكهربائية والسيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي عادت إلى الاتساع مجدَّداً، خلافاً للاتجاه السابق.

ووفقاً لبيانات السوق الخاصة بأكثر 20 سيارة كهربائية مبيعاً، تراجع متوسط الخصومات من 19.5% في يناير الماضي إلى 18.6% حالياً. وبذلك أصبحت السيارات الكهربائية أعلى سعراً عند الشراء بمتوسط 1971 يورو، مقارنة بسيارة مماثلة تعمل بمحرك احتراق داخلي. ورصد مركز أبحاث السيارات تراجع الخصومات بشكل خاص على السيارات الكهربائية الصغيرة.