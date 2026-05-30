7.86 مليار دولار صادرات صناعة الأغذية في كوريا العام الماضي

31 مايو 2026 01:41

سيؤول (وام)

ارتفعت صادرات صناعة الأغذية الكورية خلال العام الماضي إلى 7.86 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.3% مقارنة بعام 2024.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة سلامة الأغذية والأدوية والخدمة الوطنية لمعلومات سلامة الأغذية، وفقاً لوكالة «يونهاب» الكورية، أن قيمة صادرات الأطعمة الجاهزة والوجبات سهلة الاستهلاك بلغت 776.06 مليون دولار، بينما سجّلت قيمة صادرات أوراق الأعشاب البحرية المحمّصة 562.39 مليون دولار.
وأوضحت البيانات أن قيمة إنتاج صناعة الأغذية خلال العام الماضي بلغت 119.73 تريليون وون، بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بالعام السابق، فيما شكّل إنتاج صناعة الأغذية ما نسبته 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، و16.4% من إجمالي إنتاج قطاع التصنيع المحلي لجمهورية كوريا الشقيقة.

