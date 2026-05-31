الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

«أمازون» تطلق 29 قمراً صناعياً جديداً للإنترنت الفضائي

31 مايو 2026 19:27


   أطلقت شركة «أمازون» 29 قمراً صناعياً جديداً للإنترنت إلى المدار الأرضي المنخفض، ضمن خطتها لتوسيع كوكبة مشروع «كويبر»، وتوفير خدمات إنترنت عالية السرعة ومنخفضة زمن الاستجابة للمستخدمين حول العالم، لا سيما في المناطق النائية وغير المتوفرة على البنية التحتية التقليدية للاتصالات.

وذكرت الشركة أن عملية الإطلاق جرت من مجمع الإطلاق رقم 41 بمحطة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا الأميركية، باستخدام صاروخ «أطلس 5» التابع لشركة «يونايتد لونش ألاينس»، وسارت مراحل الرحلة وفقاً للخطة الموضوعة، وعملت جميع الأنظمة بصورة مستقرة طوال المهمة.
وأضافت أن الأقمار الصناعية جرى نشرها على مراحل متعددة بعد وصولها إلى المدارات المحددة مسبقاً، فيما أكد مركز التحكم بالمهمة نجاح انفصال الأقمار الصناعية الـ 29 جميعها عن الصاروخ ودخولها المدار بنجاح.
وأشارت (أمازون) إلى أن الأقمار الصناعية الجديدة تعد جزءاً من مشروع «كويبر» للإنترنت الفضائي، الذي يهدف إلى توفير خدمات اتصال عريض النطاق عالية السرعة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم، خاصة في المناطق النائية أو التي تعاني محدودية في شبكات الاتصالات الأرضية.

 

المصدر: وام
