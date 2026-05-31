اقتصاد

«سامسونج» تتصدر سوق رقائق ذاكرة السيارات في 2025

«سامسونج» تتصدر سوق رقائق ذاكرة السيارات في 2025
31 مايو 2026 19:28


 تصدّرت شركة سامسونج للإلكترونيات سوق رقائق ذاكرة السيارات العام الماضي، لتصبح المورد الرائد عالمياً لتلك الرقائق، متجاوزةً شركة ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق.

وذكر تقرير أصدرته مؤسسة «إس آند بي غلوبال موبيليتيو»، أن حصة سامسونج في سوق رقائق ذاكرة السيارات العالمية ارتفعت إلى 40% العام الماضي، مقارنة بـ 35% عام 2024، وفي الفترة نفسها، انخفضت حصة ميكرون في السوق إلى 36% من 40%، لتحتل بذلك المركز الثاني.
وأشار مراقبو السوق إلى أن سامسونج للإلكترونيات استفادت من الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة المتطورة، مع انتشار أنظمة القيادة الذاتية على نطاق أوسع، ومع ازدياد تطور أنظمة المعلومات والترفيه داخل المركبات بشكل متسارع في فئات السيارات المختلفة.

المصدر: وام
