الهند تخفِّض الرسوم الجمركية على صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات



أعلنت الهند تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات البنزين والديزل ووقود محركات ​الطائرات لمدة أسبوعين، بدءاً من أول يونيو.

وذكرت الحكومة الهندية، في بيان، ‌أن ⁠الرسوم على صادرات البنزين ‌تحدّدت ⁠عند 1.5 روبية (0.0158 دولار) ​للتر ⁠الواحد، في حين تحدّدت ⁠الرسوم على الديزل عند ⁠13.5 روبية للتر الواحد. أما رسوم ⁠التصدير ​على وقود الطائرات ⁠فتحدّدت عند 9.5 روبية للتر الواحد.

وتجري مراجعة هذه المعدلات كل أسبوعين، ​وتستند إلى متوسط الأسعار الدولية للنفط ​الخام والبنزين والديزل ​ووقود الطائرات خلال الفترة ⁠منذ المراجعة الأحدث.