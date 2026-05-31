الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة دبي» تعزِّز التبادل التجاري والاستثماري مع إثيوبيا

«غرفة دبي» تعزِّز التبادل التجاري والاستثماري مع إثيوبيا
31 مايو 2026 19:47


دبي (الاتحاد)
 بحثت غرف دبي مع عدد من الهيئات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، آليات تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دبي وإثيوبيا.

أخبار ذات صلة
ترامب يعين مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق
ارتفاع حصيلة غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وبحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، عقدت الغرف اجتماعاً مع وزارة الصناعة في إثيوبيا، بمشاركة معالي ميلاكو أليبل، وزير الصناعة الإثيوبي، حيث ناقش الجانبان فرص تطوير التعاون في القطاعات الصناعية، وآليات دعم الشراكات بين القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للعمل الاستثماري المشترك.
كما اجتمعت الغرف مع هيئة الاستثمار الإثيوبية، بحضور الدكتور زينابو يبجا، نائب مفوض الهيئة، حيث تناول اللقاء فرص جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى استعراض البيئة الاستثمارية في دبي إثيوبيا والمزايا المتاحة للمستثمرين والشركات الدولية.
وعقدت الغُرف كذلك اجتماعاً مع شركة إثيوبيا القابضة للاستثمار، والتي تُعتبر أكبر صندوق سيادي في أفريقيا، بحضور ميليكيت ساهلو، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، حيث ناقش الطرفان فرص التعاون وآليات بناء شراكات طويلة الأمد تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين من دبي وأثيوبيا.
وجاءت الاجتماعات ضمن فعاليات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من إثيوبيا وغانا بهدف دعم توسع الشركات العاملة في دبي نحو الأسواق الأفريقية ذات الإمكانات الواعدة.

آخر الأخبار
توم باراك
الأخبار العالمية
ترامب يعين مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق
اليوم 20:36
غارة إسرائيلية على لبنان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
اليوم 19:59
«غرفة دبي» تعزِّز التبادل التجاري والاستثماري مع إثيوبيا
اقتصاد
«غرفة دبي» تعزِّز التبادل التجاري والاستثماري مع إثيوبيا
اليوم 19:47
«كهرباء دبي» تدشّن 1994 محطة توزيع جديدة خلال 2025
اقتصاد
«كهرباء دبي» تدشّن 1994 محطة توزيع جديدة خلال 2025
اليوم 19:45
«سوفت بنك» تستثمر 75 مليار يورو بمراكز ذكاء اصطناعي في فرنسا
اقتصاد
«سوفت بنك» تستثمر 75 مليار يورو بمراكز ذكاء اصطناعي في فرنسا
اليوم 19:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©