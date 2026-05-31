621 ألف نزيل في فنادق العين والظفرة خلال 2025

رشا طبيلة (أبوظبي)



استقبلت فنادق منطقتي العين والظفرة 621 ألف نزيل فندقي خلال العام الماضي، وسجلت الفنادق أداء إيجابياً في مختلف المؤشرات الفندقية، ونمواً مزدوج الرقم من الأسواق الدولية الرئيسية، مدفوعاً بتعزيز الجهود التسويقية على المستويين الإقليمي والدولي، وفقاً للتقرير السنوي لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لعام 2025.

وأشار التقرير إلى أن مدينة العين استقبلت 473.1 ألف نزيل فندقي في 2025، بنمو 9%، وارتفع معدل الإشغال بنسبة 9%، مدفوعاً بشكل رئيسي بسياحة الترفيه، في وقت استقبلت منطقة الظفرة 147.9 ألف نزيل، بنمو نسبته 3%، مع قفزة ملحوظة في معدل الإشغال الفندقي بلغت 19%، مدعومة أيضاً بزخم السياحة الترفيهية.

وتعكس هذه الإنجازات المسار المتسارع لأبوظبي نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تمثل خريطة طريق طموحة نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع والتطوير الاستراتيجي لقطاع السفر والسياحة في الإمارة.



إنجازات متعددة

سجلت مدينة العين إنجازات متعددة، حيث أُعلن عن منطقة العين عاصمة للسياحة العربية لعام 2026، في خطوة تعزز مكانتها المتنامية وجهة غنية بالثقافة والطبيعة والتراث، ويأتي هذا التتويج عقب حصولها على لقب عاصمة السياحة الخليجية 2025، ليجعل من منطقة العين أول مدينة في المنطقة تحصد جائزتين متتاليتين في مجال الريادة السياحية، ويعكس هذا الإنجاز الاستراتيجية طويلة الأمد لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الهادفة إلى تأكيد مكانة منطقة العين عبر تعزيز الهوية السياحية وتطوير تجربة الزائر وتنفيذ برنامج الاستدامة، وصون التراث الثقافي.

وحقق قطاع السياحة بالعين أداءً متميزاً خلال 2025، بدعم من برنامج زاخر بالفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، وشهدت الفنادق ارتفاعاً في الطلب ونسب الإشغال، ما يعكس الاهتمام المتنامي من قبل المسافرين، كما أسهمت العروض السياحية المتطورة، والارتقاء بتجارب الزوار إلى جانب التفاعل القوي من الأسواق الدولية وخاصة آسيا، في ترسيخ مكانة العين وجهة مميزة للتراث والطبيعة والمعالم الثقافية، فالأسواق الدولية الأسرع نمواً لمنطقة العين هي السوق الصيني الذي شهد نمواً في الزوار بنسبة 79% العام الماضي، ثم السوق الهندي بنمو 59%، والسوق الباكستاني بنمو 42%.

وشهدت العين العام الماضي حدثاً في غاية الأهمية يتمثل في إعادة افتتاح متحف العين.



أداء بارز

واصلت منطقة الظفرة تعزيز مكانتها كإحدى أكثر وجهات الإمارة جاذبية خلال عام 2025، وشهدت المنطقة زيادة في عدد ليالي الإقامة، مسجلة أعلى متوسط مدة إقامة على مستوى الدولة بواقع 3.88 ليلة متوسط مدة الإقامة بنمو 29% مقارنة بعام 2024، فيما أظهرت الفنادق أداءً بارزاً مع نمو مزدوج الرقم في نسب الإشغال، كما استمر الاهتمام من الأسواق المحلية والدولية في التوسع مدعوماً بفعاليات رئيسة، مثل مهرجان ليوا الدولي، ومهرجان أم الإمارات.

ومن الأسواق الأسرع نمواً في فنادق الظفرة، السوق الفلبيني بنمو 39%، والسوق الهندي بنمو 31%.

وبحسب بيانات الدائرة، استقبلت أبوظبي رقماً قياسياً جديداً بلغ 26.6 مليون زائر خلال عام 2025، فيما بلغ عدد نزلاء فنادق الإمارة العام الماضي 5.9 مليون نزيل فندقي، وبما يعزز أبوظبي مكانتها عاصمة ثقافية عالمية ووجهة سياحية مفضلة، مدفوعة بتنامي جاذبيتها الدولية وارتفاع أعداد زوارها، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام طويل.