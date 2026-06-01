نيكي الياباني يتجاوز 67 ألف نقطة بدفعة من الذكاء الاصطناعي

تجاوز المؤشر نيكي الياباني عتبة 67000 نقطة للمرة الأولى اليوم الاثنين بدفعة من أسهم مرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي بينما تجاوزت مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في الشركات الناشئة، ​شركة تويوتا موتور لتصبح الشركة الأعلى قيمة في البلاد.

وارتفع المؤشر نيكي 1.4 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 67231.28 نقطة قبل أن ينهي الجلسة مرتفعا 0.9 بالمئة عند 66934.33 نقطة.

ووفرت ⁠مجموعة سوفت بنك أكبر دعم للمؤشر نيكي، إذ قفز سهمها 14 بالمئة ​مضيفا 845 نقطة إلى مكاسب المؤشر، بما يزيد عن صافي الارتفاع ​الكلي للمؤشر ‌البالغ 605 نقاط.

وارتفعت القيمة السوقية للشركة ⁠إلى ​حوالي 48.8 تريليون ين (306 مليارات دولار)، بينما تقلصت قيمة تويوتا إلى حوالي 45.9 تريليون ين بعد انخفاض سهمها 4.5 بالمئة اليوم الاثنين.

وفي مطلع الأسبوع، تعهدت مجموعة سوفت بنك بإنفاق حوالي 75 مليار يورو (87.3 مليار دولار) على ‌مدى خمس سنوات لإقامة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا.

واتضح الفارق ‌بين أسهم شركات التكنولوجيا وبقية السوق من خلال أداء المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الذي تراجع 0.4 بالمئة.

وسجل المؤشران نيكي وتوبكس أعلى مستوياتهما على الإطلاق يوم الجمعة.



