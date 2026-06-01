الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

نيكي الياباني يتجاوز 67 ألف نقطة بدفعة من الذكاء الاصطناعي

لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم نيكي في بورصة طوكيو
1 يونيو 2026 12:38

تجاوز المؤشر نيكي الياباني عتبة 67000 نقطة للمرة الأولى اليوم الاثنين بدفعة من أسهم مرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي بينما تجاوزت مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في الشركات الناشئة، ​شركة تويوتا موتور لتصبح الشركة الأعلى قيمة في البلاد.
وارتفع المؤشر نيكي 1.4 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 67231.28 نقطة قبل أن ينهي الجلسة مرتفعا 0.9 بالمئة عند 66934.33 نقطة.
ووفرت ⁠مجموعة سوفت بنك أكبر دعم للمؤشر نيكي، إذ قفز سهمها 14 بالمئة ​مضيفا 845 نقطة إلى مكاسب المؤشر، بما يزيد عن صافي الارتفاع ​الكلي للمؤشر ‌البالغ 605 نقاط.
وارتفعت القيمة السوقية للشركة ⁠إلى ​حوالي 48.8 تريليون ين (306 مليارات دولار)، بينما تقلصت قيمة تويوتا إلى حوالي 45.9 تريليون ين بعد انخفاض سهمها 4.5 بالمئة اليوم الاثنين.
وفي مطلع الأسبوع، تعهدت مجموعة سوفت بنك بإنفاق حوالي 75 مليار يورو (87.3 مليار دولار) على ‌مدى خمس سنوات لإقامة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا.
واتضح الفارق ‌بين أسهم شركات التكنولوجيا وبقية السوق من خلال أداء المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الذي تراجع 0.4 بالمئة.
وسجل المؤشران نيكي وتوبكس أعلى مستوياتهما على الإطلاق يوم الجمعة.

أخبار ذات صلة
«وول ستريت» تسجِّل مستويات قياسية جديدة
سكان اليابان يسجلون أكبر تراجع منذ أكثر من قرن
المصدر: وكالات
اليابان
نيكي
الأسهم
آخر الأخبار
الياباني كانيكو يرفع لقبه الأول على «جبال الألب» في «السباق إلى دبي»
الرياضة
الياباني كانيكو يرفع لقبه الأول على «جبال الألب» في «السباق إلى دبي»
اليوم 15:00
«متحف زايد الوطني».. 5 أيام من الاحتفالات
الترفيه
«متحف زايد الوطني».. 5 أيام من الاحتفالات
اليوم 14:53
الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة
اليوم 14:46
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ساموا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 14:43
«استثمر في الشارقة» يبحث الفرص الواعدة في ظلّ تحولات الاقتصاد العالمي
اقتصاد
«استثمر في الشارقة» يبحث الفرص الواعدة في ظلّ تحولات الاقتصاد العالمي
اليوم 14:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©