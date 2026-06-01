اقتصاد

تفاهم بين المناطق الحُرة في الشارقة و«العربية للطيران»

1 يونيو 2026 14:32


الشارقة (الاتحاد)
وقّعت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مذكرة تفاهم مع شركة العربية للطيران، بهدف تقديم عروض وخصومات حصرية لموظفي الهيئتين على خدمات السياحة والسفر، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في توفير مزايا وخدمات نوعية تدعم رفاهية الموظفين وجودة حياتهم.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في مقر حرة مطار الشارقة الدولي، من قبل سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، والدكتور عبد الرحمن بن طليعة، مدير الشؤون التنفيذية في شركة العربية للطيران، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من كلا الجانبين.
وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الهيئتين على تعزيز جودة حياة موظفيها وترسيخ بيئة عمل إيجابية ومستدامة، من خلال إتاحة عروض سفر حصرية وخدمات مميزة تلبي احتياجاتهم وتمنحهم خيارات سفر أكثر مرونة وراحة، بما يسهم في رفع مستوى رضاهم الوظيفي وتعزيز رفاهيتهم، وتشمل المزايا المقدمة خصومات خاصة على تذاكر الطيران، وعروضاً حصرية على باقات السفر والسياحة، إلى جانب خدمات إضافية بأسعار تفضيلية.
وأكد سعود سالم المزروعي أن هذا التعاون يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للهيئتين الرامية إلى تعزيز جودة حياة الموظفين، وترسيخ بيئة عمل إيجابية ومستدامة، مشيراً أن الاهتمام بالكوادر البشرية يمثل أولوية أساسية في منظومة العمل المؤسسي، انطلاقاً من الإيمان بأن سعادة الموظف ورفاهيته تنعكسان بشكل مباشر على مستوى الأداء والإنتاجية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في دولة الإمارات لتعزيز ثقافة السعادة في بيئة العمل.
وأكد الدكتور عبد الرحمن بن طليعة أن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، يأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز شراكاتها المؤسسية مع مختلف الجهات الحكومية، والمساهمة في تقديم قيمة مضافة للموظفين من خلال توفير عروض وخدمات سفر مميزة تلبّي احتياجاتهم وتمنحهم تجربة سفر أكثر مرونة وراحة.

