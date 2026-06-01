«اقتصادية رأس الخيمة» تعزِّز الوعي الصحي
رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية مبادرة صحية نوعية تحت عنوان «صحتك أمانة»، استهدفت موظفيها ومتعامليها، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة الحياة ونشر الوعي الصحي في بيئة العمل والمجتمع.
وشهدت المبادرة مشاركة 12 مركزاً وجهة متخصّصة في مجالات الطب والأدوية والرعاية الصحية، حيث قدّمت باقة متكاملة من الفحوصات والخدمات الطبية المجانية لأكثر من 166 موظفاً ومتعاملاً، وشهدت الفعاليات إقبالاً لافتاً على الفحوصات والخدمات الصحية المقدمة.
وتضمّنت المبادرة مجموعة متنوعة من الفحوصات والخدمات الصحية.
وأكد سامي الرباح، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية، أن المبادرة تأتي ضمن التزام الدائرة بدعم صحة وسلامة موظفيها ومتعامليها، مشيراً إلى أن الاستثمار في صحة الإنسان يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الإنتاجية والاستدامة المؤسسية.
وأضاف: نسعى من خلال مبادرة «صحتك أمانة» إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر، وتوفير خدمات صحية ميسرة تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة بشكل عام.
وأشار الرباح إلى أن الدائرة مستمرة في إطلاق وتنفيذ مبادرات مجتمعية وصحية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بما يعزّز من دورها في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تنفّذها الدائرة، تأكيداً على دورها الحيوي في دعم المجتمع وتعزيز الشراكات مع الجهات الصحية لخدمة مختلف فئات المجتمع.
 

