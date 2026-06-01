تراجع الواردات الأوروبية من الحديد

2 يونيو 2026 01:30

بروكسل (وام)

خفض الاتحاد الأوروبي واردات خام الحديد من خارج التكتل بنسبة 11.3% بين عامي 2020 و2025، لتتراجع من 77.9 مليون طن إلى نحو 69 مليون طن، رغم استمرار الاعتماد الهيكلي على الإمدادات الخارجية. 
وأظهرت بيانات نشرت أمس أن الواردات سجلت ذروتها في عام 2021 عند 93.6 مليون طن، مدفوعة بتعافي الطلب في قطاع الصلب بعد جائحة 2020، قبل أن تدخل السوق في مرحلة تصحيح مع تراجع متواصل خلال الأعوام التالية، وصولاً إلى انخفاض جديد بنسبة 7.8% في 2025.
وتُظهر البيانات أن خام الحديد غير المتكتل استحوذ على الحصة الأكبر من الواردات بنسبة تقارب 74% في 2025، بينما شكلت المواد المتكتلة مثل الكريات نحو 26%، وسط تقلبات ملحوظة في هذا النوع الأخير مقارنة بالتراجع التدريجي في الخام غير المعالج.
في المقابل، تراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي من المواد الخام إلى الدول الثالثة من 16.7 مليون طن في 2020 إلى 10.5 مليون طن في 2025، رغم تعافٍ جزئي في العام الأخير.

