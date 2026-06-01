أجندة حافلة بالمؤتمرات والمعارض في الإمارات خلال النصف الثاني

رشا طبيلة (أبوظبي)



تشهد الإمارات موسماً حافلاً بالفعاليات والمؤتمرات والمعارض خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بقطاعات متنوعة منها الطاقة والرياضة والصحة والتعليم والتوظيف والسياحة والتكنولوجيا والمال والاستثمار والعقار والتجارة.

وتشهد الدولة فعاليات عالمية كبرى تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار والمشاركين، مثل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، وسوق السفر العربي.

وحققت الإمارات، خلال السنوات الماضية، نمواً في استقطاب المعارض والفعاليات والزوار والمشاركين فيها، فضلاً عن نمو مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني، ففي إمارة أبوظبي، سجّل قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العام الماضي نمواً لافتاً، حيث ارتفع عدد الفعاليات بنسبة 37% ليصل إلى 6600 فعالية، واستقطبت 2.2 مليون مشارك، بزيادة نسبتها 40% على أساس سنوي، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

وبحسب بيانات مجموعة أدنيك، حقَّقت المجموعة أعلى مساهمة اقتصادية في تاريخها حيث بلغ إجمالي مساهمتها 8.5 مليار درهم لصالح اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2024، متجاوزةً الرقم المسجَّل في عام 2023 البالغ 7.4 مليار درهم.

واستقطب مركز دبي التجاري العالمي 2.97 مليون مشارك خلال عام 2025، ضمن فعالياته التي أقيمت عبر «مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض» و«مركز دبي للمعارض»، مسجّلاً زيادة سنوية قدرها 12%، بحسب تقرير المركز الذي أرجع هذا الأداء المتميز إلى أجندة الفعاليات المتنوعة والحافلة، والتي شملت 401 فعالية ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والاستهلاكية، بزيادة سنوية قدرها 6%.



فعاليات متنوعة

بحسب أجندة الفعاليات لمركزي «أدنيك أبوظبي»، و«دبي التجاري العالمي»، تشهد فترة الصيف نشاطاً في الفعاليات، ففي مركز أدنيك أبوظبي، ينطلق صيف أبوظبي الرياضي في الفترة بين 6 يونيو و23 من أغسطس المقبل، وفي مركز دبي التجاري العالمي ينطلق عالم دبي للرياضة في الفترة بين 19 يونيو حتى 25 أغسطس، ومن الفعاليات في يونيو أيضاً، مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، وبرنامج التوطين في القطاع المالي في مركز أدنيك أبوظبي.

وفي يوليو، ينطلق معرض المال أبوظبي في «أدنيك»، أما في أغسطس، ينطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية وتحديداً في الفترة بين 28 أغسطس إلى 6 من سبتمبر المقبل، وفي مركز دبي التجاري ينطلق معرض فعاليات الشرق الأوسط، ومعرض ومؤتمر دبي الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث.

أما في شهر سبتمبر المقبل، فيشهد عدد كبير من الفعاليات في أبوظبي ودبي، ففي مركز أدنيك أبوظبي، ينطلق معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، ومؤتمر الإمارات الدولي للذكاء الاصطناعي والقيادة المستقبلية في تطوير الرعاية الصحية، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والمعرض الدولي للعقارات والاستثمار 2026، ومعرض عجبان للصناعة والتكنولوجيا الدفاعية، وواجهة التعليم، ومعرض طيب الحزم، ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومعرض لايف إكس، وفي مركز دبي التجاري العالمي، ينطلق معرض الشرق الأوسط للطاقة -دبي، ومعرض العقارات الدولي، وقمة «إيه آي أم» للاستثمار، وكريبتو إكسبو، وسوق السفر العربي، ومعرض الفوركس، وسيملس الشرق الأوسط، ومؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط وغيرها من الفعاليات.

وفيما يتعلق بشهر أكتوبر، فينطلق في مركز أدنيك أبوظبي عالم الذكاء الاصطناعي - أبوظبي، والأسبوع العالمي للغذاء، ومعرض نجاح أبوظبي، وقمة أبوظبي لمستقبل الصحة، وفي مركز دبي التجاري العالمي، ينطلق في شهر أكتوبر المقبل معرض بيوتي وورلد ميدل إيست، ومعرض بناء وتجهيز المطارات، والقمة العالمية لقادة المطارات، ومعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، ومعرض وتكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة - ويتيكس، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومعرض نجاح، ومهرجان دبي للذكاء الاصطناعي وغيرها من المعارض.



«أديبك 2026»

خلال شهر نوفمبر المقبل، ينعقد في مركز أدنيك أبوظبي، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، والكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري (ICMM)، ومعرض أبوظبي للمجوهرات والساعات 2026، وريفايف الشرق الأوسط 2026، إضافة إلى معرض توظيف X زاهب 2026، ومعرض أبوظبي الدولي للقوارب، ويشهد مركز دبي التجاري العالمي خلال نوفمبر انطلاق فعاليات متعددة منها معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، ومعرض جلفود للتصنيع، والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي، والقمة الشرطية العالمية، ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتعدين، ومعرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية، ومعرض الخمسة الكبار. وخلال شهر ديسمبر، ينعقد في مركز أدنيك أبوظبي، مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي دبي القمة العالمية لتدريب الطيران والمعرض الآسيوي للأمومة والطفولة ومعرض المنتجات الصينية وغيرها.