تفعيل الربط الإلكتروني بين «أبوظبي للأوراق المالية» والسوق المالي الأردني



عمّان (الاتحاد)

أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال الأردني التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين من خلال منصة «تبادل»، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في العاصمة عمّان.

حضر الإطلاق غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبدالله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعماد أبو حلتم رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأردنية، ومازن الوظائفي المدير التنفيذي لبورصة عمان، وسارة الطراونة المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية، وعدد من مدراء البنوك الأردنية وشركات الوساطة المالية وممثلي مؤسسات سوق رأس المال وشركات الوساطة المالية.

يأتي تفعيل الربط الإلكتروني في إطار تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وانسجاماً مع توجهات تطوير الأسواق المالية الإقليمية وتعزيز التكامل بينها، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق المالية من خلال التداول البيني بين السوقين بواسطة شركات الوساطة المالية.

واستُهل الحفل بعرض فيديو تعريفي لمؤسسات سوق رأس المال الأردني وسوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة «تبادل»، تلاه عدد من الكلمات الرسمية.

وأكد عماد أبو حلتم، أن تفعيل الربط الإلكتروني بين السوقين يشكل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل بين الأسواق المالية العربية، وتنفيذاً لتوجه حكومتي البلدين الشقيقين وتجسيداً لعمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية الراسخة بينهما.

وأوضح أن مشروع الربط الالكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية سيسهم في تعزيز السيولة، ورفع كفاءة الأسواق المالية، وتوفير فرص استثمارية أوسع للمستثمرين في كلا البلدين.

من جانبه، أشار عبدالله سالم النعيمي، إلى أن منصة «تبادل» تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين الأسواق المالية، وتسهم في تسهيل وصول المستثمرين وشركات الوساطة إلى الأسواق الأعضاء ضمن بيئة تداول متطورة وآمنة، بما يعزز من جاذبية الأسواق المالية في المنطقة.

وعلى هامش حفل الإطلاق، تم قرع جرس بدء جلسة التداول إيذاناً ببدء التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين بورصة عمان وسوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة تجسد مستوى التعاون والتكامل بين الجانبين، وتعكس التوجه نحو تعزيز الانفتاح على الأسواق المالية الإقليمية وتطوير البنية التحتية الرقمية لأسواق رأس المال، وتخلل ذلك تنفيذ أول صفقة بين الطرفين.

تُعد منصة «تبادل»، التي أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022، إحدى المبادرات الرائدة الهادفة إلى توفير ربط بيني بين الأسواق الأعضاء، وتسهيل الوصول المتبادل إليها من قبل شركات الوساطة المالية.