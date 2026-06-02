الثلاثاء 2 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«شروق» و«أفهاد القابضة» تطوِّران وجهة تجارية جديدة في الشارقة

«شروق» و«أفهاد القابضة» تطوِّران وجهة تجارية جديدة في الشارقة
2 يونيو 2026 15:27


الشارقة (الاتحاد)
وقّعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، اليوم، اتفاقية مع شركة «أفهاد القابضة» لتطوير وجهة تجارية جديدة على أرض مملوكة لـ«شروق» في منطقة كشيشة 1 تمتدّ على مساحة 15,095 متراً مربعاً، لدعم توسع الخدمات التجارية في الأحياء السكنية في إمارة الشارقة.
وتتولى «أفهاد القابضة»، بموجب الاتفاقية، تطوير المشروع وتشغيله ليكون وجهة تجارية وخدمية تخدم سكان كشيشة والمناطق المجاورة، وتوفّر خيارات أقرب للاحتياجات اليومية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتنشيط الحركة التجارية داخل المجتمعات السكنية.
وقّع الاتفاقية كلٌّ من أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لـ«شروق»، وعمر بن حمودة، شريك في شركة «أفهاد القابضة»، في فندق «البيت الوسطي»، ضمن فعالية نظّمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» و«برايس ووترهاوس كوبرز»، جمعت عدداً من قيادات القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة فرص الاستثمار والشراكات متعددة القطاعات في الإمارة.
وقال أحمد عبيد القصير، إن المناطق السكنية لا تكتمل بالمساكن وحدها، بل بالخدمات والوجهات التي تجعل الحياة اليومية أكثر سهولة وترابطاً، ومن هذا المنطلق تأتي هذه الاتفاقية لتطوير وجهة تجارية جديدة في كشيشة تخدم السكان وتدعم نمو المنطقة، وتحوّل أرضاً استراتيجية إلى مشروع ذي أثر مباشر على جودة الحياة.
وأضاف أن الشراكة مع أفهاد القابضة تعكس قدرة الشارقة على استقطاب مستثمرين طويلي الأمد يؤمنون بنموذجها التنموي، حيث تتكامل الجدوى الاقتصادية مع الأثر المجتمعي، لافتاً إلى حرص «شروق» على أن تكون المشاريع قابلة للنمو والاستدامة، وأن تضيف قيمة حقيقية للمكان وللناس وللاقتصاد المحلي.
من جانبه، قال عمر بن حمودة، إن نهج «أفهاد القابضة» يقوم على الاستثمار المنضبط وتطوير الأصول طويلة الأمد، ومن خلال هذا المشروع نتطلع إلى تقديم وجهة تعزّز سهولة الوصول إلى الخدمات، وتدعم المجتمع المحلي، وتسهم في التطور التجاري للمناطق السكنية في الشارقة.
ويدعم المشروع توجُّه «شروق» في تفعيل الأصول العقارية الاستراتيجية من خلال شراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص، بما يحقق قيمة اقتصادية ومجتمعية في الوقت نفسه.
وخلال المرحلة المقبلة، ستعمل «شروق» و«أفهاد القابضة» على استكمال التصورات الخاصة بهوية المشروع وتصميمه ومرافقه وخارطة تطويره، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية تتعلق بالاسم الرسمي وطبيعة الخدمات والمكونات التجارية ومراحل التنفيذ في وقت لاحق.

شروق
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: مستمرون في دعم اقتصادنا وقطاعنا السياحي
علوم الدار
حمدان بن محمد: مستمرون في دعم اقتصادنا وقطاعنا السياحي
اليوم 16:24
"الصحة ووقاية المجتمع" تنتهي من تنفيذ حملة "حج صحي وآمن" بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية
علوم الدار
"الصحة ووقاية المجتمع" تنتهي من تنفيذ حملة "حج صحي وآمن" بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية
اليوم 16:02
«الشارقة للفنون» تُطلق السلسلة الصوتية القصيرة «تواريخ ممتدة»
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تُطلق السلسلة الصوتية القصيرة «تواريخ ممتدة»
اليوم 15:58
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اليوم 15:56
رئيس الدولة: رحم الله المربي والمعلم الفاضل الدكتور محمود أحمد القيسية
علوم الدار
رئيس الدولة: رحم الله المربي والمعلم الفاضل الدكتور محمود أحمد القيسية
اليوم 15:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©