«أبوظبي للجودة» يُطلق منصة «موثوق» لإدارة المختبرات المفوضة في الإمارة



أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، منصة «موثوق»، المنصة الرقمية المركزية المتكاملة لإدارة المختبرات المفوضة والمعتمدة في إمارة أبوظبي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة البنية التحتية للجودة وتعزيز موثوقية نتائج الفحوصات والاختبارات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، ويرسّخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً في مجالات الجودة والتحول الرقمي.

تأتي المبادرة في إطار جهود المجلس الرامية إلى ترسيخ ثقافة الجودة ونشر الوعي بأهمية إجراء الاختبارات لدى مختبر الفحص المركزي التابع له أو المختبرات المفوضة من قبله، بما يعزّز الثقة بجودة وسلامة المنتجات والخدمات المتداولة في الأسواق، لاسيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بالبناء والتشييد والصناعة والصحة والبيئة.

وتوفّر منصة «موثوق» نظاماً رقمياً متكاملاً يعمل على أتمتة جميع العمليات المرتبطة بالمختبرات المفوضة من قبل المجلس، بدءاً من تقديم طلب التفويض وتجديده ومتابعة بيانات الاعتماد، مروراً بإدارة عمليات التدقيق وحالات عدم المطابقة، وصولاً إلى إجراءات الدفع والخدمات الإلكترونية ذات العلاقة، الأمر الذي يسهم في تسهيل رحلة المختبرات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وتسريع إنجاز المعاملات.

كما تضم المنصة دليلاً شاملاً للخدمات ولوحات معلومات تفاعلية للبيانات والإحصاءات، إضافة إلى أكثر من 10 خدمات رقمية متخصّصة تدعم المختبرات في تحقيق الامتثال لأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتعزز مستويات الشفافية والتكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة.

وأكد المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، أن إطلاق منصة «موثوق» يمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة الجودة بالإمارة، ويجسّد التزام المجلس بدعم التحول الرقمي وتعزيز البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن المنصة تسهم في رفع كفاءة قطاع المختبرات وتسهيل إجراءاته، وتعزيز موثوقية نتائج الفحوصات وثقة المستثمرين والشركاء في جودة أعمال قطاع البناء والتشييد والخدمات في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبه، قال المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات في المجلس إن منصة «موثوق» تمثّل نقلة نوعية في التحول الرقمي لقطاع الفحوصات المخبرية، إذ طوّرها المجلس لأتمتة نتائج الفحوصات وربط المختبرات والاستشاريين العاملين في إمارة أبوظبي بالجهات الحكومية المستفيدة من تلك التقارير، بما يعزز موثوقية البيانات ودقتها ويوفّر مرجعاً رقمياً موثقاً يمكن الرجوع إليه مستقبلاً.

وأوضح أن المنصة تشكل مستودعاً رقمياً موحداً لحفظ وتوثيق نتائج الفحوصات الصادرة عن المختبرات العاملة في قطاعات التشييد والبناء والبيئة، بما يمكّن الجهات الحكومية من الوصول المباشر إلى البيانات والتقارير عبر منصة حكومية متكاملة تدار بالكامل من قبل المجلس، بدلاً من الاعتماد على الحصول على التقارير بصورة منفصلة من المختبرات، الأمر الذي يعزز كفاءة تبادل البيانات ويدعم موثوقية مخرجاتها.