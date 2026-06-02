الثلاثاء 2 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«Allied World» توسّع عملياتها عبر مكتب إقليمي في «دبي المالي العالمي»

«Allied World» توسّع عملياتها عبر مكتب إقليمي في «دبي المالي العالمي»
2 يونيو 2026 15:30


دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «Allied World» القابضة العالمية لحلول التأمين وإعادة التأمين، عن افتتاح مكتب إقليمي جديد في مركز دبي المالي العالمي، بما يتيح لها تقديم حلولها التأمينية المتخصصة مباشرةً لعملائها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
وقال إد موريسكو، رئيس قسم الأسواق العالمية في الشركة، إن افتتاح مكتب إقليمي في دبي يمثّل محطة مهمة للشركة، ويأتي في إطار استراتيجية الشركة للنمو العالمي، مما يتيح لها الوصول بشكل أوسع إلى الوسطاء والعملاء في أنحاء المنطقة.
وعزّز مركز دبي المالي العالمي مكانته باعتباره مركزاً عالمياً رائداً في مجال التأمين وإعادة التأمين، حيث تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 4.2 مليار دولار في عام 2025، بنسبة نمو قدرها 20% على أساس سنوي، كما ارتفعت أحجام الاكتتاب بأكثر من الضعف عن عام 2022، كما تجاوزت أقساط التأمين المجمعة عن طريق شركات الوساطة في مركز دبي المالي العالمي 3.4 مليار دولار خلال عام 2025، بنمو نسبته 14% خلال العام، في مؤشر واضح على اتساع نطاق المركز وتطوره وأهميته العالمية كمنصة إقليمية رائدة لنقل المخاطر والاكتتاب وحلول التأمين المتخصصة.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن الشركة تأتي بخبرة دولية واسعة ومتخصصة في قطاع التأمين وإعادة التأمين، مما يعزّز قدرة المركز على تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في إدارة المخاطر ونقلها عبر المنطقة، كما يُسهم تواجد «Allied World» في إثراء منظومة التأمين وإعادة التأمين ضمن مركز دبي المالي العالمي، ويؤكد مجدداً على دوره كمنصة موثوقة تجذب الشركات العالمية الرائدة الساعية لتقديم خدماتها في أسواق الشرق الأوسط والعالم انطلاقاً من دبي.
ويدعم التوسع المستمر لمنظومة التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي مجتمعاً متنوعاً يضم أكثر من 135 شركة تشمل الاكتتاب، وإعادة التأمين، والوساطة، والتأمين الذاتي، وأنشطة نقل المخاطر المتخصصة.
وتم خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026 فقط، ترخيص 28 شركة جديدة مرتبطة بأنشطة التأمين في المركز، مما يعزّز دور مركز دبي المالي العالمي منصةً مفضّلةً على المدى الطويل للمؤسسات العالمية التي تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها الدولية، عبر العمل في بيئة مستقرّة توفر الأطر والضمانات التنظيمية، والوصول إلى الأسواق الإقليمية.

أخبار ذات صلة
«Positron AI» تُؤسس أول مكتب لها خارج الولايات المتحدة في «دبي المالي العالمي»
«TMF» لإدارة الأصول تحصل على ترخيص لمزاولة أعمالها من «دبي المالي العالمي»
مركز دبي المالي العالمي
آخر الأخبار
"الصحة ووقاية المجتمع" تنتهي من تنفيذ حملة "حج صحي وآمن" بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية
علوم الدار
"الصحة ووقاية المجتمع" تنتهي من تنفيذ حملة "حج صحي وآمن" بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية
اليوم 16:02
«الشارقة للفنون» تُطلق السلسلة الصوتية القصيرة «تواريخ ممتدة»
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تُطلق السلسلة الصوتية القصيرة «تواريخ ممتدة»
اليوم 15:58
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اليوم 15:56
رئيس الدولة: رحم الله المربي والمعلم الفاضل الدكتور محمود أحمد القيسية
علوم الدار
رئيس الدولة: رحم الله المربي والمعلم الفاضل الدكتور محمود أحمد القيسية
اليوم 15:49
«الجوجيتسو» يعلن تفاصيل الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد
الرياضة
«الجوجيتسو» يعلن تفاصيل الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد
اليوم 15:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©