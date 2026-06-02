«Allied World» توسّع عملياتها عبر مكتب إقليمي في «دبي المالي العالمي»



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «Allied World» القابضة العالمية لحلول التأمين وإعادة التأمين، عن افتتاح مكتب إقليمي جديد في مركز دبي المالي العالمي، بما يتيح لها تقديم حلولها التأمينية المتخصصة مباشرةً لعملائها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وقال إد موريسكو، رئيس قسم الأسواق العالمية في الشركة، إن افتتاح مكتب إقليمي في دبي يمثّل محطة مهمة للشركة، ويأتي في إطار استراتيجية الشركة للنمو العالمي، مما يتيح لها الوصول بشكل أوسع إلى الوسطاء والعملاء في أنحاء المنطقة.

وعزّز مركز دبي المالي العالمي مكانته باعتباره مركزاً عالمياً رائداً في مجال التأمين وإعادة التأمين، حيث تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 4.2 مليار دولار في عام 2025، بنسبة نمو قدرها 20% على أساس سنوي، كما ارتفعت أحجام الاكتتاب بأكثر من الضعف عن عام 2022، كما تجاوزت أقساط التأمين المجمعة عن طريق شركات الوساطة في مركز دبي المالي العالمي 3.4 مليار دولار خلال عام 2025، بنمو نسبته 14% خلال العام، في مؤشر واضح على اتساع نطاق المركز وتطوره وأهميته العالمية كمنصة إقليمية رائدة لنقل المخاطر والاكتتاب وحلول التأمين المتخصصة.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن الشركة تأتي بخبرة دولية واسعة ومتخصصة في قطاع التأمين وإعادة التأمين، مما يعزّز قدرة المركز على تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في إدارة المخاطر ونقلها عبر المنطقة، كما يُسهم تواجد «Allied World» في إثراء منظومة التأمين وإعادة التأمين ضمن مركز دبي المالي العالمي، ويؤكد مجدداً على دوره كمنصة موثوقة تجذب الشركات العالمية الرائدة الساعية لتقديم خدماتها في أسواق الشرق الأوسط والعالم انطلاقاً من دبي.

ويدعم التوسع المستمر لمنظومة التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي مجتمعاً متنوعاً يضم أكثر من 135 شركة تشمل الاكتتاب، وإعادة التأمين، والوساطة، والتأمين الذاتي، وأنشطة نقل المخاطر المتخصصة.

وتم خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026 فقط، ترخيص 28 شركة جديدة مرتبطة بأنشطة التأمين في المركز، مما يعزّز دور مركز دبي المالي العالمي منصةً مفضّلةً على المدى الطويل للمؤسسات العالمية التي تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها الدولية، عبر العمل في بيئة مستقرّة توفر الأطر والضمانات التنظيمية، والوصول إلى الأسواق الإقليمية.