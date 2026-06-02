«إمباور» تفتتح مركز القيادة والتحكم الذكي



دبي (الاتحاد)

افتتح أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، مركز القيادة والتحكم الجديد في المبنى الرئيسي للمؤسّسة.

ويمثّل المركز بنسخته الحديثة عنصراً رئيسياً في البنية التحتية الرقمية للمؤسسة والمنظومة التكنولوجية الداعمة لعملياتها التشغيلية، والتي تضمن موثوقية الشبكة بنسبة 99.99%.

ويعمل مركز القيادة والتحكم من خلال منصة متكاملة مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، ويُتيح من خلالها مراقبة وإدارة العمليات التشغيلية لكافة محطات وشبكات التبريد التابعة للمؤسسة على مدار الساعة، عبر شاشات تفاعلية وأنظمة رقمية توفر بيانات لحظية، مما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، وتسريع الاستجابة لأي متغيرات أو تحديات تشغيلية محتملة.

ويوفر المركز إمكانية التنبؤ بالأعطال قبل وقوعها من خلال أنظمة الصيانة الاستباقية، ما يحِدّ من فترات التوقف غير المخطط لها، ويرفع من موثوقية الخدمات المقدمة للمتعاملين، بالإضافة إلى تحسين استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات.

ويدعم إلى جانب ذلك اتخاذ القرارات الاستراتيجية من خلال لوحات معلومات تحليلية متقدمة، تتيح للإدارة الاطّلاع على مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحليل الاتجاهات التشغيلية، بما يعزّز من كفاءة التخطيط المستقبلي ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

ويتكامل مركز القيادة والتحكم مع الأنظمة التشغيلية المختلفة في «إمباور»، بما يشمل أنظمة إدارة الطاقة، وأنظمة المراقبة والتحكم عن بُعد، وأنظمة الأمن والسلامة، ما يوفر رؤية شاملة ومتكاملة لجميع العمليات التشغيلية في الوقت الفعلي.

وقال أحمد بن شعفار، إن مركز القيادة والتحكم الجديد يجسّد توجه المؤسسة نحو توظيف أحدث الحلول الرقمية والأنظمة الذكية في إدارة عملياتها، بما يعزّز القدرة على المراقبة اللحظية، ورفع كفاءة الاستجابة، ودعم استمرارية الخدمة وفق أعلى معايير الاعتمادية والموثوقية.