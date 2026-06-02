شراكة بين «حرة دبي التجاري العالمي» و«دي إتش إل إكسبرس الإمارات» لتعزيز نمو الشركات الصغيرة



دبي (الاتحاد)

أعلنت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة دي إتش إل إكسبرس، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية الدولية، في خطوة تعكس التزامها بتطوير منظومة أعمال متكاملة تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع والمنافسة على المستوى العالمي.

وتهدف الشراكة، إلى تقديم دعم عملي وعالي التأثير للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن المنطقة الحرة، مع التركيز على تعزيز قدرات الشركات، ورفع مرونتها التشغيلية، وتمكين وصولها إلى الأسواق العالمية.

وإلى جانب تقديم أسعار تفضيلية للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة، يرتكز جوهر هذا التعاون على برنامج GoTrade من دي إتش إل، وهو مبادرة عالمية تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال بناء القدرات ونقل المعرفة.

وسيوفر البرنامج تدريباً منظّماً يدعم جاهزية الشركات للقيام بالتصدير، بما يمكّنها من اكتساب الأدوات والرؤى اللازمة للتعامل مع التجارة العابرة للحدود والتوسع على المستوى الدولي.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور عبدالله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، ومحمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات، وذلك في مكتب دي إتش إل إكسبرس الإمارات في دبي.

وقال عبدالله البنا، إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي يُعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وركيزة رئيسية في أجندة دبي الاقتصادية، وتركّز المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي على تمكين الشركات من التوسع عالمياً من خلال توفير البنية التحتية الملائمة، وشبكات التواصل، والخبرات اللازمة، ومن خلال الشراكة مع دي إتش إل إكسبرس، فإننا نوفّر مورداً عملياً قيّماً إلى منظومتنا من خلال برنامج GoTrade، الذي يزوّد الشركات بالمهارات والقدرات العملية اللازمة في مجال التجارة الدولية ويمّكنها من تسريع خطط توسعها العالمية.

وقال محمود حاج حسين، إن الوصول إلى التجارة الدولية لم يكن أكثر سهولة مما هو عليه اليوم، إلا أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه تحديات وتعقيدات عند التوسع في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن «دي إتش إل إكسبرس» تساعد الشركات على الوصول إلى الفرص العالمية من خلال شبكتها الدولية الواسعة وخبراتها المتخصصة في التجارة العالمية.

وأضاف أن الشركة ومن خلال برنامج GoTrade، تعمل على تزويد روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة العملية في مجالات رئيسية تشمل الشحن الدولي، والجمارك، والتجارة الإلكترونية، والعمليات العابرة للحدود، بما يمكّنهم من بناء الثقة والقدرات اللازمة للمنافسة وتحقيق النمو على المستوى الدولي.