الأربعاء 3 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي للسلع المتعددة» يطلق مبادرة تسريع الأعمال الداعمة للشركات

«دبي للسلع المتعددة» يطلق مبادرة تسريع الأعمال الداعمة للشركات
3 يونيو 2026 01:00

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة إطلاق مبادرة تسريع الأعمال التي صُممت لخفض تكاليف التشغيل، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم استدامة النمو ضمن منظومة أعماله التي تضم حالياً أكثر من 26 ألف شركة.
تأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه الشركات تغيرات مستمرة في ظروف الأسواق العالمية، حيث طرح مركز دبي للسلع المتعددة حزمة من الحوافز المالية، والإعفاءات من الرسوم، والمرونة التنظيمية، بهدف تعزيز المرونة والحفاظ في الوقت نفسه على التنافسية على المدى الطويل.
وبالنسبة للشركات القائمة، ترتكز الحزمة على حوافز لتجديد الرخص تصل إلى 25% عند الالتزام لعدة سنوات، بواقع 15% لمدة سنتين، و20% لمدة ثلاث سنوات، و25% لمدة خمس سنوات.
ويوفر المركز حوافز إضافية للأعضاء الحاليين الراغبين في التوسع، من خلال حسم بنسبة 20% على الرخص الإضافية.
وتشمل التدابير الإضافية الإعفاء من الغرامات بقيمة تصل إلى 5000 درهم لتأخر تجديد الرخصة و1.000 درهم لتأخر تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال، إلى جانب التخفيف المؤقت لبعض المتطلبات الإدارية.
ويوفّر المركز مرونة إضافية من خلال تعديلات تشغيلية، فيما يمكن للأعضاء الحاليين من غير مشتركي فليكسي دِسك الانتقال إلى هذه الخدمة دون تكبد رسوم التأمين أو رسوم تغيير العنوان.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تعمل الشركات اليوم في بيئة أعمال عالمية تتسم بوتيرة متسارعة ومستويات أعلى من التنافسية ومن خلال هذه الحزمة الموجهة لتسريع الأعمال، يتيح مركز دبي للسلع المتعددة لأعضائنا النمو بكفاءة وثقة أكبر.

 

أخبار ذات صلة
«مبادلة للرعاية الصحية» تعزز العلاج الاستباقي لصحة الدماغ
11 مليون درهم من «دبي الإسلامي» دعماً لـ «مدارس دبي»
دبي
دبي للسلع
مركز دبي للسلع المتعددة
الأسواق
الأسواق العالمية
آخر الأخبار
محمد عيسى متحدثاً أمام الجلسة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقدونيا الشمالية (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول
3 يونيو 2026
اكتظاظ مضيق هرمز بعشرات السفن جراء الممارسات الإيرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تشترط فتح «هرمز» كاملاً لإنهاء الحصار على إيران
3 يونيو 2026
الرئيس الصربي مستقبلاً صقر غباش والوفد المرافق له (من المصدر)
الأخبار العالمية
صقر غباش: أمن الخليج العربي جزء من منظومة الأمن الدولي
3 يونيو 2026
جانب من مشاركة محمد السهلاوي بالمؤتمر (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: نهج ثابت في محاربة التطرف والإرهاب
3 يونيو 2026
آثار الدمار الواسع جراء غارة إسرائيلية في صور (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: لبنان يواجه حالة طوارئ إنسانية متفاقمة
3 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©