تعاون بين «غرفة أبوظبي» و«بريسايت» لنشر حلول الذكاء الاصطناعي بقطاع الشركات الصغيرة

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة «بريسايت» التابعة لمجموعة G42، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي والأنظمة الذكية، بهدف إرساء إطار متكامل لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) ضمن منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي.

وجرى الإعلان عن الاتفاقية خلال مراسم توقيع حضرها عدد من كبار المسؤولين والشخصيات في أبوظبي، حيث تدعم هذه الاتفاقية مستهدفات تعزيز القدرات الصناعية وتقوية سلاسل التوريد الوطنية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستدام.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل شركة «بريسايت» على توفير حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد لشبكة غرفة أبوظبي التي تضم أكثر من 102 ألف شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة. ويجري حالياً تنفيذ المبادرة على نطاق تجريبي بالتعاون مع مجموعة أولية من الشركات، وفق خريطة طريق واضحة تهدف إلى توسيع نطاق التطبيق تدريجياً ليشمل قاعدة أوسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيمكّن البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة من دمج قدرات الذكاء التشغيلي بشكل مباشر في عملياتها اليومية، ما يسهم في تعزيز الإنتاجية، وتطوير آليات اتخاذ القرار، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية. وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي نسبةً تقارب 98%من إجمالي الشركات العاملة في الإمارة، وتوفر ما نسبته 46% من فرص العمل فيها، وتسهم بنسبة 42.8%من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: تحتضن أبوظبي واحدة من أكثر منظومات الشركات الصغيرة والمتوسطة تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورسّخت مكانتها كمركز عالمي رائد يدعم الابتكار وتبنّي التقنيات المتقدمة وتمكين مستقبل الأعمال، وفي الوقت الذي تمثل فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي عالمياً، فإنها تشكل كذلك أحد الأعمدة الرئيسة لاقتصاد أبوظبي ومرونته المستقبلية، ومن خلال إتاحة الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد على نطاق واسع، بالشراكة مع «بريسايت»، نعمل على تمكين الشركات الأعضاء من التطور والتكيف وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية، ويتماشى مع رؤية دولة الإمارات الصناعية.

وسيتم تنفيذ المشروع بالاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي السيادي الخاصة بشركة «بريسايت»، ما يوفر حلولاً آمنة وقابلة للتوسع ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال نموذج العمل الخاص بالشركة، سيتم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن العمليات اليومية للشركات، بما يتيح أتمتة سير العمل، ودعم اتخاذ القرارات بشكل فوري، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والتحسين المستمر للأداء.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»: «تلتزم أبوظبي ودولة الإمارات بتمكين الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والازدهار في بيئة عالمية سريعة التغير. وتجسّد شراكتنا مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي هذه الرؤية على أرض الواقع وعلى نطاق واسع، ونعمل معاً على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في العمليات اليومية لأكثر من 102 ألف شركة، ما يعزز كفاءة الأعمال، ويرتقي بآليات اتخاذ القرار، ويدعم الأداء التشغيلي، بحيث يتحول الذكاء الاصطناعي من مجرد تقنية إلى بنية أساسية تدعم النمو الاقتصادي المستدام».

وكجزء من التزامها بتقديم قيمة مضافة ملموسة للشركات الأعضاء، ستوفر غرفة أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة إمكانية الوصول إلى البرنامج بأسعار تفضيلية، ما يضمن إتاحة فوائد تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد بما يتوافق مع احتياجات مجتمع الأعمال في أبوظبي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الذي تضطلع به غرفة أبوظبي باعتبارها منصة رئيسة لتمكين القطاع الخاص، من خلال دعم تبنّي التقنيات المتقدمة بشكل مسؤول وقابل للتوسع، وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية والطموحات الاقتصادية طويلة المدى للإمارة.