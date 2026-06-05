الجمعة 5 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

استقرار أسعار النفط بعد تراجعات حادة

استقرار أسعار النفط بعد تراجعات حادة
5 يونيو 2026 08:14

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد الانخفاضات الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة.

 

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 21 سنتا، أو ما يعادل 0.22%، لتسجل 95.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:03 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد هبوطها بنسبة 2.84% عند إغلاق جلسة أمس.

 

أخبار ذات صلة
تراجع أسعار النفط في التعاملات المبكرة
أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 97.05 دولار للبرميل

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 10 سنتات، أو 0.11%، إلى 92.94 دولار للبرميل، عقب تراجعه بنسبة 3.1% في جلسة الخميس.

 

وبالرغم من هذه التراجعات، يتجه الخامان إلى تسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6% منذ بداية الأسبوع.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
آخر الأخبار
إيجور.. «بداية ساحرة» و«نهاية حزينة» مع الشارقة
الرياضة
إيجور.. «بداية ساحرة» و«نهاية حزينة» مع الشارقة
اليوم 12:30
منصور بن زايد
علوم الدار
منصور بن زايد: نفخر بما حققته الإمارات من إنجازات نوعية في مجالات الاستدامة
اليوم 12:13
وعود بيريز.. 150 مليون يورو لضم أغلي لاعب لريال مدريد
الرياضة
وعود بيريز.. 150 مليون يورو لضم أغلي لاعب لريال مدريد
اليوم 12:00
رئيس وزراء صربيا يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
رئيس وزراء صربيا يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي
اليوم 11:43
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك الدنمارك بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 11:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©