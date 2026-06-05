غرفة تجارة دبي تنظم 674 اجتماعاً ثنائياً للأعمال في جنوب أفريقيا

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي 674 اجتماع عمل ثنائيا بين شركات من دبي ونظيراتها في مدينتي كايب تاون وجوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وذلك خلال البعثة التجارية التي قادتها الغرفة في إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، الهادفة إلى دعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية الواعدة وتعزيز شراكاتها الدولية.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية، ممثلون عن 24 شركة عاملة في دبي ضمن قطاعات متنوعة تشمل الإنشاءات ومواد البناء والهندسة، بالإضافة إلى الإلكترونيات والحلول البيئية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، إلى جانب الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، بالإضافة إلى تجارة التجزئة والتصنيع والاستثمارات.

ونظمت غرفة تجارة دبي، ضمن فعاليات البعثة، منتدى "دبي - جنوب أفريقيا للأعمال"، بالتعاون مع سفارة الدولة، ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جمهورية جنوب أفريقيا، وغرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا؛ وغرفة تجارة وصناعة جوهانسبرغ، حيث استقطب المنتدى 520 مشاركاً، بينهم مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي الشركات المحلية المهتمة باستكشاف فرص الشراكة والتعاون بين الطرفين.

وشهد المنتدى كلمات ترحيبية القاها كل من سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي ومثو كزولو، رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى عرض تعريفي من وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جمهورية جنوب إفريقيا.

وقال سالم الشامسي: " يجسد النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين دبي وجنوب أفريقيا عمق الشراكة الاقتصادية المتنامية ويؤكد متانة الروابط بين الجانبين، وانطلاقاً من حرصنا على البناء على هذا الزخم الإيجابي، نواصل العمل على توسيع آفاق التعاون المشترك وتهيئة فرص نوعية تدعم توسّع الشركات وتعزز تدفقات التجارة والاستثمار".

وأضاف :"تمثل هذه البعثة منصة مهمة لفتح قنوات جديدة للحوار والتواصل، وتمكين الشركات العاملة في دبي من استكشاف الفرص الواعدة التي يزخر بها السوق الجنوب أفريقي، باعتباره بوابة استراتيجية نحو أسواق القارة الأفريقية بشكل عام".

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وجنوب أفريقيا 29.2 مليار درهم خلال العام 2025، مسجلةً نمواً ملحوظاً تجاوز 265 % خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة بـ 8 مليارات درهم في العام 2016.

كما انعكس هذا النمو في تنامي حضور الشركات الجنوب أفريقية ضمن مجتمع أعمال دبي، حيث انضمت 45 شركة جديدة من جنوب أفريقيا إلى عضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الجنوب أفريقية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول من عام 2026 إلى 873 شركة.