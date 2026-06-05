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اقتصاد

تعاون بين «سيدات أعمال الإمارات» و«أوبورا روسيا» لتعزيز ريادة الأعمال

تعاون بين «سيدات أعمال الإمارات» و«أوبورا روسيا» لتعزيز ريادة الأعمال
5 يونيو 2026 16:34

 
سان بطرسبورغ (الاتحاد)
وقّع مجلس سيدات أعمال الإمارات ومنظمة «أوبورا روسيا»، مذكرة تعاون، خلال أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي المنعقد في روسيا، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية وتعزز التعاون في مجالات ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة اقتصادياً.
حضر التوقيع، معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، والدكتور محمد أحمد سلطان عيسى الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، وألكسندر كالينين، رئيس منظمة «أوبورا روسيا».
وقع المذكرة، عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة جانب مجلس سيدات أعمال الإمارات، ونادية تشيركاسوفا، نائبة رئيس «أوبورا روسيا»، منسقة مشروع مجلس منتدى المرأة الأوراسي.
وأكد الجانبان أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتوسيع فرص التعاون المشترك في دعم رائدات الأعمال، وتبادل الخبرات بين البلدين، بما يواكب توجهات التنمية المستدامة.

مجلس سيدات أعمال الإمارات
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