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اقتصاد

9.38 تريليون درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات خلال 4 أشهر

456.54 مليار درهم قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها خلال 4 أشهر
5 يونيو 2026 16:51

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
بلغت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي الإماراتي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (AEFTS) خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 9.383 تريليون درهم، حسب تقرير إحصائيات العمليات المصرفية لشهر أبريل 2026 الصادر عن المصرف المركزي.
وذكر التقرير أن التحويلات المنفذة خلال تلك المدة تضمنت 5.7 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و3.68 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك، موضحاً أن قيمة التحويلات بين البنوك خلال شهر أبريل بلغت 1.645 تريليون درهم، فيما بلغت التحويلات بين عملاء البنوك خلال الشهر ذاته 1.078 تريليون درهم، ولتبلغ قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي الإماراتي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال شهر أبريل الماضي 2.723 تريليون درهم.
وفيما يخص مقاصة الشيكات، فقد أفاد تقرير المركزي، بأن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 456.54 مليار درهم، وعدد الشيكات التي تمت تسويتها 7.41 مليون شيك، موضحاً أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال شهر أبريل من العام 2026 نحو 109.8 مليار درهم، وعدد الشيكات التي تمت تسويتها 1.899 مليون شيك.

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