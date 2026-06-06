وزير الداخلية الباكستاني يجري محادثات في إيران

أكد مسؤولون، اليوم السبت،أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يتجه إلى طهران في إطار جهود الوساطة الدبلوماسية التي تقوم بها إسلام أباد ضمن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء التصعيد العسكري في المنطقة.

وقالت المصادر الدبلوماسية والأمنية "يتجه وزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران اليوم لعقد سلسلة من الاجتماعات".

ويتنقل وزير الداخلية بين طهران وإسلام أباد منذ الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في إسلام أباد.

وتأتي الزيارة عقب اجتماعات نقوي مع مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماع وزراء داخلية منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان يومي الخميس والجمعة.

وقالت وزارة الداخلية الباكستانية، في بيان عقب الاجتماع، إن هناك حاجة "لمواصلة الجهود الدبلوماسية بثبات من أجل سلام مستدام في المنطقة".