«منطقة الفجيرة الحرة» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين

بحثت هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة آفاق وفرص التعاون المشترك مع الصين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المتبادل.

جاء ذلك خلال زيارة أووابوشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، لهيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء بين شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة والقنصل الصيني استعراض المقومات الاستثمارية الاستثنائية التي تتمتع بها إمارة الفجيرة، والبنية التحتية المتطورة والخدمات والتسهيلات التنافسية التي تقدمها المنطقة الحرة للمستثمرين والشركات العالمية، والتي تجعل منها مركزاً استراتيجياً جاذباً للأعمال في المنطقة.

وأكد العوضي، أن الزيارة تُجسّد عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وتعكس الرغبة المشتركة في الارتقاء بمستويات التعاون الاقتصادي إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.

وقال: إن منطقة الفجيرة الحرة تُولي أهمية كبرى للشراكة مع مجتمع الأعمال الصيني، مشيراً إلى أن الفجيرة، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي المطل على المحيط الهندي وبنيتها التحتية اللوجستية المتكاملة، تُشكّل منصة مثالية وخياراً استراتيجياً للشركات الصينية الطامحة لتوسيع نطاق أعمالها ونشاطاتها التجارية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.