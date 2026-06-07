صادرات مستحضرات التجميل الكورية تتجاوز 5.6 مليار دولار في 5 أشهر

أظهرت بيانات حكومية ارتفاعاً ملحوظاً في صادرات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما جعل منتجات التجميل السلعة الاستهلاكية الأكثر تصديراً في البلاد.

وبلغ إجمالي صادرات منتجات التجميل الكورية 5.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو، بزيادة على 4.6 مليار دولار المسجّلة في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة والموارد.

وأشارت الوزارة إلى استمرار نمو الطلب على مستحضرات التجميل الكورية الجنوبية في أوروبا والولايات المتحدة، على الرغم من انخفاض الصادرات إلى الصين، التي تُعد تقليدياً من أكبر الأسواق الخارجية للبلاد.

جدير بالذكر أن مستحضرات التجميل أصبحت السلعة التصديرية الأولى ضمن فئات السلع الاستهلاكية الخمس الرئيسية في البلاد، وهي المنتجات الزراعية والسمكية، ومستحضرات التجميل، والأزياء، والسلع المنزلية، والأدوية.

واحتلت المنتجات الزراعية والسمكية، على مدى السنوات الثلاث الماضية، المرتبة الأولى بين فئات الصادرات الخمس في قطاعات السلع الاستهلاكية.

وتجاوزت صادرات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل حاجز العشرة مليارات دولار لأول مرة في عام 2024، قبل أن تصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 11.4 مليار دولار في عام 2025.