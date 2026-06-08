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اقتصاد

انطلاق التسجيل في برنامج «شباب الطاقة النظيفة» بدبي

انطلاق التسجيل في برنامج «شباب الطاقة النظيفة» بدبي
8 يونيو 2026 18:22


دبي (الاتحاد)
بدأ مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي استقبال طلبات التسجيل في الدورة السادسة من برنامج «شباب الطاقة النظيفة».
ويستقطب البرنامج قادة الطاقة الشباب المواطنين المبتكرين، والطلبة الإماراتيين ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً، والخريجين الإماراتيين الحاصلين على شهادة جامعية في الهندسة والعلوم من المؤسسات الأكاديمية المعتمدة في دولة الإمارات.
ويتضمن البرنامج ورش عمل وجلسات تعليمية وجولات ميدانية بمشاركة نخبة من الخبراء والعلماء والمتخصصين في تقنيات الطاقة النظيفة.
ويواكب برنامج «شباب الطاقة النظيفة» توجهات دولة الإمارات لإعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، والاستثمار بالشباب المواطن، وتوفير البيئة الإيجابية الداعمة لرفع مستوى وعيهم حول الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة.
ويعزز البرنامج مكانة مركز الاستدامة والابتكار بوصفه منصة عالمية متكاملة لتمكين وتأهيل الشباب، وصقل مهاراتهم وتوجيهها نحو مسارات ذات أثر مستدام، والارتقاء بمشاركتهم الفاعلة في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وقد بلغ إجمالي الخريجين من البرنامج حتى الآن 117 من الإماراتيين الشباب، يشارك العديد منهم في مبادرات ومشاريع بحثية مرتبطة بالاستدامة والابتكار، مستلهمين تجربتهم في البرنامج لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.
وبحلول نهاية البرنامج، سيكتسب المشاركون معارف في مجالات: الطاقة الشمسية، تخزين الطاقة، الهيدروجين الأخضر، الطاقة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين، طاقة الرياح، التنقل الكهربائي، الاقتصاد الدائري، تمويل الطاقة المتجددة، الابتكار، والاستدامة. وتنطلق الدفعة السادسة من البرنامج في 20 يوليو 2026 وتستمر لغاية 30 يوليو 2026.

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