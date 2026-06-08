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اقتصاد

برنامج تملك العقار الأول بدبي يمكن 3200 مقيم من امتلاك منازل للمرة الأولى

«أراضي دبي»
8 يونيو 2026 19:35


دبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي نجاح برنامج تملك العقار الأول في تمكين أكثر من 3200 مقيم من امتلاك منزل للمرة الأولى في دبي منذ إطلاقه في يوليو 2025، فيما تجاوزت قيمة المعاملات العقارية السكنية المنجزة عبر البرنامج خمسة مليارات درهم.
يعكس هذا الإنجاز الإقبال المتزايد من المقيمين على الاستفادة من البرنامج الذي يستهدف الأفراد من عمر 18 عاماً فما فوق، ممن لا يمتلكون عقاراً سكنياً حراً في دبي، بما يسهم في توسيع فرص التملك وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.

 

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وشهد البرنامج خلال مرحلته الأخيرة انضمام تسعة مطورين عقاريين جدد عبر اتفاقيات استراتيجية جديدة، ما رفع إجمالي عدد المطورين المشاركين إلى 22 مطوراً منذ إطلاق البرنامج، ويتيح ذلك للمشترين لأول مرة خيارات أوسع من الوحدات السكنية والمواقع والأسعار، بما يلبي مختلف الاحتياجات والتطلعات
ويحظى البرنامج بدعم خمسة بنوك توفر حلولاً تمويلية للمشترين المؤهلين، الأمر الذي يعزز سهولة الوصول إلى التملك السكني ويدعم استقرار المقيمين على المدى الطويل.
يأتي البرنامج في إطار التزام دبي بتمكين المقيمين من امتلاك منازلهم وتعزيز استدامة السوق العقارية من خلال مواءمة السياسات الحكومية مع متطلبات السوق واحتياجات المستفيدين، بما يعزز ثقة المستثمرين ويستقطب الكفاءات العالمية ويدعم استقرارها.
ويشكل التوسع في البرنامج خطوة داعمة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفتين إلى رفع معدلات تملك المنازل، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للتنمية الحضرية المستدامة.

دائرة الأراضي والأملاك في دبي
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