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اقتصاد

«الاتحادية للضرائب»: 48 عملية تجارية و30 خدمة ضريبية متوفّرة عبر «إمارات تاكس»

«إمارات تاكس» تُعد البوابة الرقمية المطوّرة للوصول إلى خدمات الاتحادية للضرائب
8 يونيو 2026 20:55

 
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
حددت الهيئة الاتحادية للضرائب، 8 مزايا رئيسية لمنصة إمارات تاكس (EmaraTax) تشمل الوصول إلى 48 عملية تجارية، وأكثر من 30 خدمة لكافة أنواع الضرائب، وتلقى التنبيهات والإشعارات في الوقت الفعلي، مؤكدة أن المزايا تشمل عرض وتحميل الشهادات وتتبع حالة الطلب، الدخول عبر الهوية الرقمية والدخول الأمن لمصادقة كلمة المرور لمرة واحدة، بالإضافة إلى الدفع الإلكتروني، والأدلة الإرشادية للمستخدمين وأخيراً المساعدة الافتراضية «شات بوت».
وأوضحت الهيئة أن منصة «إمارات تاكس» تُعد البوابة الرقمية المطوّرة للوصول إلى خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب بكل سهولة وكفاءة، وتمكّن المنصة المستخدمين من إدارة جميع خدماتهم الضريبية إلكترونياً من خلال تجربة رقمية متكاملة وآمنة، صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات المسجلين في النظام الضريبي في دولة الإمارات.
وأشارت إلى أنه من خلال منصة «إمارات تاكس»، يمكن للمستخدمين إنجاز معاملاتهم الضريبية بسرعة وسهولة، بما يشمل التسجيل الضريبي، وتقديم الإقرارات، وإدارة الحسابات الضريبية، وغيرها من الخدمات ذات الصلة، وذلك عبر واجهة استخدام مرنة وسهلة الوصول.
وأكدت أن منصة إمارات تاكس تعزّز القدرة على إدارة الضرائب في الإمارات الدولة، ما يتيح اتخاذ قرارات أفضل وأسرع ويضمن التواصل المبكر مع دافعي الضرائب الذين يحتاجون إلى الدعم، منوهة بأن المنصة تتكامل مع الجهات الحكومية المؤثرة، مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبرامج الوطنية القائمة على التكنولوجيا، بما في ذلك الهوية الرقمية (UAE PASS) لتبسيط تجربة المستخدم، وتتماشى المنصة أيضاً مع الأجندة الرقمية الوطنية للاستفادة من التقنيات الناشئة وبناء بنية تحتية رقمية صلبة تخدم الأفراد ومجتمع الأعمال في الدولة.

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