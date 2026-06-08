إسطنبول تستضيف المنتدى الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة



الشارقة (الاتحاد)

تنظم جائزة الشارقة في المالية العامة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، المنتدى الثاني في المالية العامة يومي 10 و11 يونيو الجاري في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية تحت شعار «المالية العامة في مواجهة الأزمات العالمية: رؤى استراتيجية - تحديات الحاضر - آفاق المستقبل»، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في مجالات المالية العامة والاقتصاد من مختلف الدول العربية.

يستهدف المنتدى أصحاب المعالي وزراء المالية وكبار المسؤولين الحكوميين والقيادات العليا في وزارات وهيئات المالية والاقتصاد وصُنّاع السياسات الاقتصادية والمالية وممثلي المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، إضافة إلى الأكاديميين والباحثين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمصرفي، ومراكز الفكر والدراسات الاقتصادية.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار العربي حول قضايا المالية العامة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، بما يسهم في تطوير السياسات المالية العامة، وتعزيز قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي، ومتطلبات التنمية المستدامة.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز كفاءة ومرونة السياسات المالية العامة في الدول العربية لمواجهة الأزمات العالمية، ودعم الاستقرار المالي والاستدامة الاقتصادية من خلال توفير منصة متخصصة لتبادل الخبرات والتجارب، واستعراض أفضل الممارسات الدولية والعربية في مجال إدارة المالية العامة.

ويناقش المنتدى مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تشمل تطورات الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها على أوضاع المالية العامة في الدول العربية، ودور السياسات المالية في التخفيف من آثار الأزمات العالمية، واستدامة الدين العام، وإدارته في فترات عدم اليقين الاقتصادي، وكفاءة الموازنات العامة وأدوات المرونة والاستجابة المالية، وتنويع الإيرادات العامة، وإصلاح سياسات الإنفاق العام، ونظم الدعم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة المالية العامة والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في دعم الموارد المالية.



كما يتضمن المنتدى جلسات حوارية متخصصة وورش عمل يشارك فيها عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين من الدول العربية والمؤسسات الدولية لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية والفرص المستقبلية، واستعراض التجارب الناجحة في تطوير السياسات المالية، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.

ويأتي المنتدى كمنصة مالية تفاعلية كإحدى أدوات وأنشطة جائزة الشارقة في المالية العامة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال المالية العامة باعتبار الجائزة نموذجاً مالياً عربياً للتميز في مجال المالية العامة.