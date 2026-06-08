معرض «مصنّعين» يوفر 5200 وظيفة للمواطنين خلال 3 سنوات

رشا طبيلة (أبوظبي)



أكد مسؤولون مشاركون في معرض «مصنّعين»، الذي انطلق أمس في نسخته الجديدة في مركز أبوظبي للطاقة، أن المعرض نجح في توفير أكثر من 5200 فرصة عمل منذ انطلاقه قبل 3 سنوات، ليحقق أهدافه قبل الموعد المحدد بعام كامل، مؤكدين أنه يعد منصة مثالية للتوظيف المباشر للمواهب الإماراتية في مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية لاسيما الجديدة منها.

وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد» أن معرض مصنّعين يضم مشاركة شركات ومؤسسات تقدم فرص عمل وظيفية مباشرة للكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الصناعية.

وتنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دورة 2026 من معرض «مصنّعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يومي 8 و9 يونيو الجاري في مركز أبوظبي للطاقة، بهدف ربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل والتدريب والتي تشهد نمواً متسارعاً في دولة الإمارات.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 70 شركة، مع توفير أكثر من 1000 فرصة وظيفية في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والخدمات الصناعية، والطاقة النظيفة وغيرها.



مهارات جديدة

وقال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تصريحات على هامش معرض مصنعين: إن مبادرة «مصنّعين» هي إحدى المبادرات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى توفير فرص العمل في القطاع الصناعي للكوادر الوطنية وتأهيلها.

وأضاف: بناء على مستهدفات الاستراتيجية الصناعية تم إطلاق برنامج مصنعين بالتعاون مع الشركاء في القطاع الصناعي والذي استهدف عند انطلاقته قبل 3 سنوات توفير 5 آلاف وظيفة في العام 2027، ولكن اليوم استطعنا توفير أكثر من 5200 وظيفة لنحقق المستهدف قبل الموعد المحدد بعام كامل وذلك من خلال معرض مصنّعين الذي يوفر أكثر من ألف وظيفة في دورته الحالية.



فرص وظيفية

وفي ذات السياق، أكد عمر عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الشؤؤن التجارية والقيمة المحلية المضافة بالإنابة في «أدنوك»، أن برنامج مصنعين منذ انطلاقه قبل 3 سنوات استطاع أن يوفر أكثر من 5 آلاف وظيفة حتى الآن.

وأضاف النعيمي: نقوم مع فريق العمل بالمواءمة بين الشواغر الموجودة والمواهب التي تقدمت بطلبات التوظيف لخلق العديد من الفرص الوظيفية.

وقال النعيمي: إن «أدنوك»، خلال نسخة «اصنع في الإمارات» الماضية، أطلقت مبادرة المشاريع المستقبلية التي تقدّر بـ 200 مليار درهم، لتوفر هذه المشاريع العديد من الفرص الوظيفية.



90 ألف فرصة عمل

كشف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال مشاركته في معرض «مصنّعين» عن أبرز الإنجازات التي حققها برنامج نافس حتى اليوم، حيث وصل عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص أكثر من 177 ألف مواطن، في وقت يتم عرض أكثر من 90 ألف فرصة عمل على منصة نافس بهدف توفير فرص وظيفية في القطاع الخاص للإماراتيين. وأكد عصام آل علي، مدير إدارة الاتصال والشراكات في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، أنه بعد الإعلان عن تمديد برنامج نافس حتى العام 2040، فإن الهدف الآن التركيز على استقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص وبالوظائف التخصصية في القطاعات الحيوية مثل القطاع الصناعي عبر دعم برنامج مصنعين وقطاعات أخرى منها الصحة والزراعة.

وأضاف: بدءاً من سبتمبر العام الجاري، وبعد مرور 5 سنوات على انطلاق برنامج «نافس»، سيتم تفعيل إجراء حزمة من التحديثات على برنامج «نافس».

وأكد أن هذه التحديثات إلى جانب الشراكات التي نقوم بها تعزز استدامة التوطين في القطاع الخاص واستمراريته، حيث إن عدد الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص حالياً 177 ألف مواطن، منهم أكثر من 160 ألف مواطن لا يزالون في وظائفهم في القطاع الخاص منذ بداية البرنامج.



وير المواهب

أشار الدكتور عبدالله الشمري، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب الوطنية ومركز مواهب في دائرة التمكين الحكومي، إلى مشاركة مركز مواهب التابع لدائرة التمكين في معرض مصنّعين ودور المركز في تطوير المواهب الوطنية للعمل في مجال الصناعة.

وأشار الشمري إلى أنه خلال العام 2025 ساهمنا في تطوير مهارات أكثر من 10 آلاف باحث عن عمل في إمارة أبوظبي، منهم 6 آلاف حصلوا على وظائف في عدة قطاعات.