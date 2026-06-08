حمدان بن محمد: دبي وجهة عالمية للأعمال والفعاليات

دبي (الاتحاد)



رسخ «مركز دبي التجاري العالمي» مكانته كأحد أبرز المحركات الاستراتيجية للنمو الاقتصادي في دبي، محققاً ناتجاً اقتصادياً قياسياً بلغ 25.03 مليار درهم من خلال أجندة حافلة بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية التي نظمها واستضافها خلال عام 2025.

وباعتباره منصة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار وتبادل المعرفة، يواصل المركز الإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، عبر استقطاب الشركات العالمية والمواهب النوعية والابتكارات الرائدة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال وصناعة الفرص المستقبلية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال والفعاليات الدولية، مستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي جعلت من الإمارة منصة عالمية تجمع العقول والشركات والمواهب والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وبيئة مثالية لاستضافة أكبر المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة.

وأضاف سموه: يعكس الأداء القياسي الذي حققه مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2025 الثقة العالمية المتزايدة بدبي كمركز رئيس لتنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، وقدرتها على توفير منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، وسهولة ممارسة الأعمال، والقدرات التنظيمية الاستثنائية، بما يرسخ مكانتها ضمن أبرز الوجهات العالمية لصناعة الفعاليات.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذه النتائج الاستثنائية تتجاوز كونها مؤشرات اقتصادية إيجابية، لتؤكد نجاح دبي في بناء منظومة عالمية متكاملة للمعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية، تسهم في استقطاب الاستثمارات والكفاءات والخبرات النوعية، وتعزيز تبادل المعرفة والابتكار وبناء الشراكات العابرة للحدود، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويعزز تنافسية الإمارة على الساحة الدولية.

وقال سموه: يشكل قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية أحد المحركات الاستراتيجية الرئيسة لاقتصاد دبي، لما له من دور مؤثر في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية، واستقطاب الزوار والمتخصصين وصناع القرار من أنحاء العالم، وخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار ونقل المعرفة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار وصناعة المستقبل. وأضاف سموه: نمضي في ترسيخ ريادة دبي على خريطة الفعاليات الدولية، من خلال تعزيز مكانتها وجهة مفضلة لأبرز المنصات العالمية لتبادل المعرفة وبناء الشراكات النوعية من مختلف أنحاء العالم.



النمو الاقتصادي

يكشف تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لعام 2025 الصادر عن مركز دبي التجاري العالمي عن عامٍ استثنائي جديد من النمو الاقتصادي، حيث أسهمت أجندة الفعاليات الكبرى التي نظمها واستضافها المركز في تحقيق ناتج اقتصادي قياسي بلغ 25.03 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو سنوي قدره 12 %، وجاء هذا الأداء مدفوعاً باستضافة 108 فعاليات كبرى، شملت معارض دولية ومؤتمرات عالمية واجتماعات جمعيات مهنية متخصصة، استقطبت أكثر من 2.18 مليون مشارك من مختلف أنحاء العالم. كما أسهمت هذه الفعاليات في تحقيق قيمة مضافة بلغت 14.66 مليار درهم ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، مسجلة أعلى أثر اقتصادي سنوي في تاريخ المركز، بما يعكس المكانة المتنامية لدبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والفعاليات الدولية.

وقال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: حقق مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2025 إنجازات قياسية عبر مختلف المؤشرات، ما يعكس حجم ومرونة منظومة فعاليات الأعمال في دبي، والقيمة الاقتصادية المتنامية التي تحققها للاقتصاد ككل، وعلى مدى أكثر من 46 عاماً، نجح المركز في بناء سجل حافل يجمع أبرز القطاعات العالمية وتنظيم فعاليات عالمية المستوى، مواصلاً بذلك تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والتعاون الدولي.



فعاليات كبرى

سجلت فعاليات مركز دبي التجاري العالمي لعام 2025 نمواً متواصلاً في عدد وحجم الفعاليات الكبرى التي استضافها عبر مختلف مراكزه، واستقطبت الفعاليات الكبرى الـ 108 أكثر من 2.18 مليون مشارك، منهم نحو 947 ألف مشارك دولي، أي ما نسبته 44 % من إجمالي المشاركين، وهو ما يعزز المكانة الراسخة لدبي وجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال والفعاليات.

وأسهم المشاركون الدوليون في دعم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بشكل أكبر مقارنةً بالمشاركين المحليين.