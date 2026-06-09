ارتفاع مؤشر نيكي مع قفزة أسهم الرقائق الإلكترونية

ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم الثلاثاء مع تعافي أسهم الشركات الكبرى العاملة في قطاع الرقائق الإلكترونية من الخسائر ​الفادحة التي تكبدتها في الجلسة السابقة.

وصعد المؤشر نيكي 2.17 بالمئة إلى 65416.63 نقطة. وانخفض المؤشر 3.85 بالمئة أمس الاثنين ليسجل أكبر خسارة يومية له ⁠في ثلاثة أشهر. وسجل المؤشر نيكي أداء متقلباً في وقت سابق من ​الجلسة وتراجع 0.16 بالمئة. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.14 ​بالمئة ‌ليسجل 3896.11 نقطة.

وقفز سهم شركة طوكيو ⁠إلكترون ​لتصنيع معدات صناعة الرقائق 8.91 بالمئة، وزاد سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.34 بالمئة ليصبح أكبر داعم لارتفاع المؤشر نيكي.





