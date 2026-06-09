ارتفاع مؤشر نيكي مع قفزة أسهم الرقائق الإلكترونية

ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم الثلاثاء مع تعافي أسهم الشركات الكبرى العاملة في قطاع الرقائق الإلكترونية من الخسائر الفادحة التي تكبدتها في الجلسة السابقة.
وصعد المؤشر نيكي 2.17 بالمئة إلى 65416.63 نقطة. وانخفض المؤشر 3.85 بالمئة أمس الاثنين ليسجل أكبر خسارة يومية له في ثلاثة أشهر. وسجل المؤشر نيكي أداء متقلباً في وقت سابق من الجلسة وتراجع 0.16 بالمئة. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.14 بالمئة ليسجل 3896.11 نقطة.
وقفز سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 8.91 بالمئة، وزاد سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.34 بالمئة ليصبح أكبر داعم لارتفاع المؤشر نيكي.