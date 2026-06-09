«بيرنشتاين» ترفع السعر المستهدف لسهم أدنوك للإمداد والخدمات

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

رفعت شركة «بيرنشتاين»، التابعة لبنك «سوسايتي جنيرال»، السعر المستهدف لسهم «أدنوك للإمداد والخدمات» إلى 8.39 درهم، مقارنة بـ 6.94 درهم سابقاً، ما يشير إلى احتمالية ارتفاع تصل إلى 47% مقارنة بسعر السهم الحالي. وأعادت الشركة التأكيد على توصية «أداء متفوق» لسهم أدنوك للإمداد والخدمات، مشيرةً إلى ما وصفته بنقطة تحوّل إيجابية، ما يعني أن المحللين يتوقّعون أن يتفوق السهم على أداء السوق بأكثر من 15 نقطة مئوية.

وتعكس توصية الشركة بسهم «أدنوك للإمداد والخدمات» قوة زخم الأرباح ورؤية المحللين بأن التوجيهات المالية المحدثة للشركة لعام 2026 لا تزال متحفظة. وبعد النتائج القوية للربع الأول، قامت «أدنوك للإمداد والخدمات» في 14 مايو 2026 برفع توجيهاتها المالية لعام 2026، استناداً إلى الأداء الفعلي حتى أبريل 2026 وتحسّن التوقعات لأساسيات سوق الشحن.

وحسب تقرير صدر عن «بيرنشتاين» فإن رفع السعر المستهدف يعكس توقعاتها بتحسّن أداء قطاع الشحن، مدعوماً بارتفاع أسعار ناقلات النفط خلال الربع الثاني من عام 2026، إضافةً إلى المساهمة الكاملة لست ناقلات غاز طبيعي مسال جديدة، حيث تم تشغيل خمس منها اعتباراً من مايو 2026 ضمن عقود طويلة الأجل مع شركة أدنوك للغاز، ومن المتوقع أن تسهم في تحقيق زيادة ملموسة في الأرباح.

كما رفع المحلّلون تقديرات الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترة بين 2026 و2029 بنسبة تصل إلى 14%، لتصبح التقديرات أعلى حالياً بنسبة تتراوح بين 7% و21% مقارنة بمتوسط توقعات بلومبيرغ، مع الإشارة إلى إمكانية تحقيق مزيد من الترقيات في الأرباح قبل وبعد نتائج الربع الثاني.

وسلّط التقرير الضوء أيضاً على الاستراتيجية التجارية لأدنوك للإمداد والخدمات، التي تجمع بين الإيرادات التعاقدية طويلة الأجل والاستفادة من ديناميكيات سوق الشحن، إذ يعتمد نحو نصف أعمال الشركة على عقود مع أدنوك، فيما يوفر أسطولها الموسّع من الناقلات استفادة إضافية من تحركات أسعار السوق. كما يُتوقع أن تسهم السفن الجديدة المتعاقد عليها في نمو الأرباح.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تحافظ الشركة على مرونتها المالية، مع قدرتها على الاستثمار بما يتجاوز مشاريع النمو المعلنة، إذ أنه من المقرر أن يبلغ إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2026 نحو 1.252 مليار درهم (341 مليون دولار)، مع نمو بنسبة 5% خلال الفترة من 2026 حتى عام 2030 وتوزيعها على أساس ربع سنوي، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة ذات الصلة.

ويعكس هذا التقييم استمرار النظرة الإيجابية من قِبل المحللين، حيث يغطي الشركة حالياً 19 محللاً من مؤسسات مالية إقليمية ودولية كبرى، من بينهم 18 محلّلاً يحافظون على توصيات «شراء» أو ما يعادلها.