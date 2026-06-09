دائرة الاقتصاد والسياحة وجوجل تطلقان مبادرة «دبي على خريطتك» لدعم قطاع المأكولات والمطاعم



دبي (الاتحاد)



أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وشركة جوجل عن إطلاق مبادرة «دبي على خريطتك: دليلك من أهلها»، وهي مبادرة تهدف إلى دعم قطاع المأكولات والمطاعم المحلي في أنحاء إمارة دبي.

وفي إطار المبادرة، سيشارك المرشدون المحليون، وهم مجموعة من المتطوعين الذين يسهمون بمراجعاتهم على خرائط جوجل، قوائمهم المفضلة لأفضل المطاعم والمقاهي في دبي، على أن يتبع ذلك تصويت مفتوح للجمهور بهدف تعزيز الإقبال على هذه الوجهات ودعم نمو الأعمال المحلية.

تم إطلاق المبادرة في «متحف الاتحاد» وبحضور أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة،، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورواد الأعمال في قطاع المأكولات والمشروبات وصنّاع المحتوى المؤثرين في مجال الطهي والمأكولات على مستوى المنطقة.

وتأتي مبادرة «دبي على خريطتك: دليلك من أهلها» كجزء من حملة «من دبي، ولأجل دبي»، وهي مبادرة مجتمعية أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لدعم الأفراد والشركات والأفكار التي تشكّل ملامح الحياة اليومية في المدينة. وتشجع الحملة السكان والزوار وصناع المحتوى على استكشاف ودعم الشركات والمشاريع القائمة في دبي. ومن خلال دمج المبادرات الحالية وجهود الدعم تحت مظلة ورؤية مشتركة، تدعو الحملة الجميع لاختيار المنتجات والشركات المحلية، ومشاركة القصص الملهمة وراء المشاريع التي يحبونها، والمساهمة في بناء اقتصاد محلي أكثر ترابطاً.

وقال أنطوني نقاش، المدير العام لشركة جوجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تساهم مبادرة «دبي على خريطتك» في تمكين مرشدي جوجل المحليين من تحويل معرفتهم الحقيقية بالمدينة إلى حركة مجتمعية مؤثرة. نحن نسعى إلى تمكين ودعم قطاع المشاريع الصغيرة والمحلية للأغذية والمشروبات من خلال تزويدهم بالأدوات الرقمية التي يحتاجونها للحفاظ على قدراتهم التنافسية، والوصول إلى مجتمعات وجماهير جديدة. ونحن ملتزمون تماماً، جنباً إلى جنب مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بتقديم كل سبل دعم نمو قطاع المأكولات والمطاعم في المنطقة».

من جانبه، قال أحمد الروم المهيري: «تعكس مبادرة «دبي على خريطتك» أحد أبرز عناصر تميز دبي القائمة على تنوع تجاربها وسكانها وخلفياتهم الثقافية، وتزداد تميزاً بفضل الشراكات التي تجمع هذه المكونات معاً. ومن خلال حملة «من دبي، ولأجل دبي» وبالتعاون مع Google، نواصل نهج دبي الراسخ في سرد القصص المجتمعية، بدءاً من مبادرة MyDubai# وصولاً إلى MyDubai Communities، حيث يؤدي المقيمون وصنّاع المحتوى والزوّار دوراً فاعلاً في رسم صورة المدينة وسرد قصتها. كما تستند هذه المبادرة إلى تعاونات سابقة مع Google هدفت إلى إبراز ما تقدمه دبي من تجارب ومقومات فريدة عبر الاكتشاف الرقمي والمشاركة المجتمعية. وتمثل نموذجاً متميزاً لكيفية توظيف التعاون بين القطاعين العام والخاص، والمنصات الرقمية، وأصوات المجتمع المحلي لتحويل الاكتشاف إلى قيمة اقتصادية حقيقية للأعمال القائمة في دبي.

