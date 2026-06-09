«كهرباء دبي» تفوز بجائزة أفضل صفقة لتحلية المياه في الشرق الأوسط



دبي (الاتحاد)

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي، بجائزة «أفضل صفقة للمياه- تحلية المياه، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» ضمن جوائز «آي جي» العالمية، وذلك عن مشروع محطة حصيان لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي.

وتصل الطاقة الإنتاجية لمشروع حصيان إلى 180 مليون جالون يومياً، ويعد أول مشروع للهيئة بنظام المنتج المستقل للمياه، وسيرفع القدرة الإجمالية للإمارة إلى نحو 735 مليون جالون يومياً بحلول عام 2030.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تعد مؤسسة رائدة عالمياً في مجال استدامة المياه والابتكار والبنية التحتية للطاقة، وتبتكر حلولاً فاعلة ومستدامة وتعمل على تطويرها بشكل مستمر لتعزيز تقنيات تحلية المياه وخفض تكلفتها، ما يضمن الوصول المستدام للمياه وخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.

وأضاف أن مشروع محطة تحلية مياه البحر في حصيان يؤدي دوراً جوهرياً في الوفاء بالتزام الهيئة بتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وترسيخ الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة باستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.

وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز في الهيئة، إن الجائزة تعزّز سجل الهيئة الحافل بأبرز الجوائز العالمية، وتؤكد مكانتها بوصفها مرجعاً عالمياً لتطوير وتطبيق أعلى معايير وممارسات التميز والريادة في جميع عملياتها وأنشطتها.

يذكر أن الهيئة قد توجت أيضاً عن مشروع محطة حصيان لتحلية المياه بجائزة «أفضل صفقة في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024» التي تقدمها مجلة «بروجكت فاينانس انترناشونال».