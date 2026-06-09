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اقتصاد

«ألِف» تطلق مشروع «لينار» في الشارقة بقيمة 4 مليارات درهم

«ألِف» تطلق مشروع «لينار» في الشارقة بقيمة 4 مليارات درهم
9 يونيو 2026 16:25


الشارقة (الاتحاد)
أعلنت «مجموعة ألِف» الإطلاق الرسمي لمشروع «لينار»، أحدث مشاريعها السكنية الرائدة وعنوانها الساحلي الجديد في منطقة الممزر بالشارقة، وذلك خلال حفل رسمي أقيم بمركز الجواهر والمناسبات بالشارقة.
ويضم هذا المشروع الضخم خمسة أبراج سكنية وبرجاً تجارياً واحداً يحتوي على مساحات مخصّصة للتجزئة والخدمات، ومن المتوقع أن يبدأ البرج «A»، والذي يُشكّل جزءاً من المرحلة الأولى من المشروع، باستقبال السكان اعتباراً من عام 2030 فصاعداً.
ويُعد مشروع «لينار»، الذي تبلغ قيمته 4 مليارات درهم، أول مشاريع المجموعة التي تتمتع بإطلالة بحرية مباشرة.
ونتيجةً للإقبال القوي على طلبات إبداء الاهتمام للبرج A، وسّعت مجموعة ألِف نطاق طلبات إبداء الاهتمام ليشمل البرجين «B وC»، فيما تم حجز جميع طلبات إبداء الاهتمام للمرحلة الأولى بالكامل، والتي تمثل 1,572 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تتجاوز مليارَي درهم، وتستعد المجموعة لفتح باب طلبات إبداء الاهتمام للبرجين «D وE» خلال المرحلة المقبلة.
ويتمتع مشروع «لينار» بموقع استراتيجي فريد بين إمارتي الشارقة ودبي، ويوفر نقاط وصول متعددة لتسهيل حركة المرور وجعل الوصول إلى بقية أنحاء دولة الإمارات أمراً في غاية السهولة.
ويدمج المشروع حلولاً مستدامة ومبتكرة، تشمل استخدام الأسفلت المطاطي في الطرق والممرات الداخلية، إلى جانب تطبيقات الخرسانة منخفضة الكربون التي تعتمد على مواد معاد تدويرها وبديلة، ويدعم إنتاج الطاقة المتجددة من خلال الألواح الكهروضوئية المدمجة في عوارض منصات مواقف السيارات والبنية التحتية للمساحات الخارجية المنسق الطبيعية.
وقال رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف، إن مشروع «لينار» يعكس التزام المجموعة بتطوير وجهات سكنية عالية الجودة تقدم قيمة ملموسة للمجتمع وتتماشى مع الرؤية الحضرية طويلة الأمد لإمارة الشارقة، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير على المشروع يؤكد الثقة بقوة وجاذبية القطاع العقاري في الشارقة.

 

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