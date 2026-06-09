كلية دبي للسياحة تستضيف الدورة الافتتاحية لمؤتمر EMEA CHRIE نوفمبر المقبل



دبي (الاتحاد)

أعلنت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن استضافة الدورة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الدولي للتعليم الفندقي والمطاعم والمؤسسات لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا «EMEA CHRIE» في دبي، وذلك بالتعاون المشترك مع مكتبة محمد بن راشد خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2026، فيما يجمع المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء والروّاد في قطاعات السياحة والضيافة والتعليم من المنطقة والعالم.

وينعقد المؤتمر تحت شعار «خلف حدود الخريطة: رسم ملامح مستقبل السياحة»، لاستكشاف دور الابتكار وتطوير مهارات الكفاءات والمواهب، وكذلك التعاون بين مختلف القطاعات لتوفير تجارب سفر ملهمة.

وسيسهم الحوار بين خبراء القطاع والأكاديميين المشاركين في تعزيز مستويات التنسيق بين الجهات المعنية، وإيجاد منصّة مهمّة لمشاركة الخبرات ومناقشة احتياجات القطاع.

ويستضيف المؤتمر أيضاً مجموعة من طلاب المدارس والكليات والجامعات المحلية، ليوفّر لهم فرص التواصل المفيدة، بما فيها تنظيم مسابقة إعلامية طلابية مصمّمة لإلهام الجيل القادم من المتخصّصين في قطاعي السياحة والضيافة، وتعزيز المشاركة والتعاون في منظومة التعليم.

وتعكس استضافة دبي لمؤتمر EMEA CHRIE 2026، مكانتها كوجهة عالمية رائدة للتعليم والابتكار والتعاون الدولي، فيما تؤكّد المقوّمات التي تمتلكها من بنية تحتية متطورة، وبيئة جاذبة للأعمال، والتزامها بالتميّز، أحقّيتها في أن تكون المكان الأمثل لاستضافة هذا المؤتمر المرموق.

وتدعم الشراكة بين كلية دبي للسياحة ومؤتمر EMEA CHRIE مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة في الأعمال والترفيه، وكذلك تعزيز دور التعليم ومشاركة الخبرات والتعاون المشترك بين القطاعات كونها ركائز أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة، إن كلية دبي للسياحة تفخر باستضافة الدورة الافتتاحية لمؤتمر EMEA CHRIE في دبي، الذي يجمع نخبة من أبرز الأكاديميين وصناع القرار والخبراء في مرحلة محورية تشهدها المدينة والقطاع، وهذا يجسّد التزامنا بتعزيز المعرفة، وتطوير الخبرات، وتنمية المواهب، وترسيخ التعاون المشترك بين الأوساط الأكاديمية والقطاع، كما يؤكد قدرة دبي على تعزيز الحوار العالمي، وتنظيم فعاليات ملهمة ومؤثرة بكل ثقة واستمرارية.

وقالت ياسمين أوروتش، رئيسة مؤتمر EMEA CHRIE، إن المؤتمر يوفر في دبي ملتقى للعقول والثقافات والرؤى المستقبلية، ونحن ندرك تماماً قدرة قطاعي السياحة والضيافة على التعاون والإلهام والمساهمة في تحقيق تقدم ملموس ومؤثر، ونعمل مع كلية دبي للسياحة على توفير منصة تجمع الأفكار الملهمة مع العمل الدؤوب، وتشجع الحوار، وتحتفي بالمعرفة، وتعزز جسور التواصل في مجتمعنا العالمي، مما يسهم في بناء مستقبل القطاع من منظور عالمي هادف ومدروس.