«الاتحاد للطيران» تُضاعف رحلاتها إلى كابول



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران مضاعفة عدد رحلاتها بين أبوظبي وكابول ابتداء من 15 يوليو 2026، حيث دفع النمو السريع للخط منذ إطلاقه إلى إضافة رحلة يومية ثانية في كل اتجاه.

وانضمت كابول إلى شبكة الاتحاد للطيران في مارس 2026، مع أربع رحلات أسبوعية، حيث فاق الطلب التوقعات بشكل كبير، مع إقبال قوي من الضيوف المسافرين إلى أبوظبي أو عبرها إلى أوروبا وما ورائها.

ويتم تسيير الرحلات على هذا الخط على متن طائرات إيرباص A320 المجهزة بثمانية مقاعد في درجة الأعمال و150 مقعداً في الدرجة السياحية. ومع رحلتين يومياً، سيتمتع المسافرون بين أفغانستان والإمارات بخيارات أوسع فيما يتعلق بمواعيد المغادرة، سواء أكان السفر للعمل أو الترفيه.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: كانت الاستجابة لإطلاق رحلاتنا إلى كابول استثنائية، فقد كان الطلب قوياً منذ اليوم الأول، ويُعدّ تسيير رحلتين يومياً انعكاساً مباشراً لما عبّر عنه ضيوفنا من خلال حجوزاتهم، ويُعدّ هذا التوسع السريع مثالاً آخر على النهج الاستراتيجي الذي نتبعه في تطوير شبكة وجهاتنا، مما يسمح لنا بالاستجابة السريعة لرغبات ضيوفنا، ويعزز مكانة أبوظبي كبوابة مهمة تربط الأسواق الإقليمية بشبكتنا العالمية.