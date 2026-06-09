طيران الإمارات تؤكد جاهزيتها لتسيير رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت

برلين (الاتحاد)

أكدت طيران الإمارات جاهزيتها لإطلاق رحلات يومية إلى مدينتي برلين وشتوتغارت الألمانيتين، والتزامها باستثمار أكثر من 100 مليون يورو سنوياً لتشغيل هذين الخطين الجديدين على شكل نفقات تشغيلية، ورواتب موظفين، إلى جانب رسوم المطار، والوقود، وغيرها من المصاريف، وذلك رهناً بموافقة وزارة النقل الألمانية الاتحادية على تشغيل الخطين.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إن الناقلة مستعدة لتوفير رحلات يومية بطائرات عريضة الهيكل إلى برلين وشتوتغارت، وربطهما بشبكة رحلاتها العالمية الواسعة، مدعومة باستثمارات ضخمة، لافتاً إلى أن المدينتين تعدان من أهم المراكز الاقتصادية في ألمانيا، إلا أنهما لا تزالان تفتقران إلى الرحلات الجوية طويلة المدى، وأن الشركات الصناعية والتجارية والخدمية الألمانية أكدت حاجتها الماسة لهذه الخدمات في دعم أنشطتها وعملياتها، كما دعت غرفة تجارة برلين إلى توفير مثل هذه الرحلات.

وأضاف أن بياناتنا «طيران الإمارات» تؤكد وجود طلب كبير، وأن من المتوقع أن تكون الرحلات كاملة العدد، حيث تربط الناقلة ألمانيا بالفعل بـ 50 وجهة في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأستراليا، وهي وجهات لا تخدمها أي شركة طيران ألمانية، رغم كونها وجهات مهمة للمصدرين الألمان، ومنظمي الرحلات السياحية، وملايين المسافرين الباحثين عن خيارات أوسع ورحلات ربط أفضل، معرباً عن أمله في أن تتاح لطيران الإمارات فرصة خدمة هاتين المدينتين ومجتمعاتهما، ومؤكداً التزامها بالعمل بشكل بنّاء مع السلطات الألمانية لتحقيق ذلك، وتقديم فوائد ملموسة ستعمّ المدينتين منذ اليوم الأول لعملياتها.