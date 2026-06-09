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اقتصاد

اقتصاد كوريا ينمو بنسبة 1.8 % خلال الربع الأول

اقتصاد كوريا ينمو بنسبة 1.8 % خلال الربع الأول
10 يونيو 2026 01:00

سيئول (وام)

حقق اقتصاد جمهورية كوريا الشقيقة نمواً بأسرع وتيرة له منذ أكثر من خمس سنوات خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بالصادرات القوية والطلب المحلي القوي، وفق ما أظهرته البيانات الصادرة أمس عن بنك كوريا المركزي.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية عن البنك، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 بنسبة 1.8% مقارنة مع الربع السابق له.
وأظهرت البيانات، أن الرقم سجل أقوى نمو ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2020 عندما نما الاقتصاد بنسبة 2.3%.
وأضافت أنه على أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 3.8% خلال الربع الأول، مسجلاً انتعاشاً ملحوظاً مقارنة بنسبة النمو البالغة 1.6% المسجلة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

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